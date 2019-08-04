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В США произошел второй за сутки массовый расстрел

11:47 4.08.2019

Вооружений автоматом неизвестный атаковал прохожих на улицах города Дейтон в американском штате Огайо. Десять человек погибли, в том числе сам стрелок, по меньшей мере 16 человек госпитализированы в районные больницы с ранениями.

Стоп-кадр видео  

Стрельба длилась около минуты, пока сам неизвестный шёл по улице и вёл огонь по случайным прохожим.

Пресса со ссылкой на полицейские переговоры сообщает, что в городе могут находиться и другие стрелки, сообщает НТВ.

Это уже второй случай с массовым расстрелом людей менее чем за сутки. Всего несколько часов назад в Техасе жертвами бойни в торговом центре стали 20 человек. Журналисты сообщают, среди погибших целые семьи. Еще 26 человек числятся в списке раненых. В качестве основной версии следователи рассматривают преступление на почве ненависти.

Темы: США, Происшествия в мире
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Комментарии читателей
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04.08.2019, 16:57
Гость: Sery

Свидобная страна, свободные нравы, короче полный демократизмь. Лафа.
04.08.2019, 14:37
Гость: Товарищ Сухов

Пиндосов даже через трубу не придется брать, сами друг дружку перестреляют.
А кончится все тем, что плаксивая Иванка уложит Дональда и Меланью, под крики с улицы "Сделаем Америку сова великой!"
04.08.2019, 14:23
Гость: Alex202

А что, у них и в ватерклозете расстрелы были?
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Корежит цинизм? Согласен. Я пробую показать "шарлям эбдо" как это выглядит со стороны.
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