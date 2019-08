В США произошел второй за сутки массовый расстрел

Вооружений автоматом неизвестный атаковал прохожих на улицах города Дейтон в американском штате Огайо. Десять человек погибли, в том числе сам стрелок, по меньшей мере 16 человек госпитализированы в районные больницы с ранениями.

Стоп-кадр видео

Стрельба длилась около минуты, пока сам неизвестный шёл по улице и вёл огонь по случайным прохожим.

Пресса со ссылкой на полицейские переговоры сообщает, что в городе могут находиться и другие стрелки, сообщает НТВ.

#BREAKING: At least 10 injured following active shooter situation at the Ned Peppers Bar in Dayton, Ohio. pic.twitter.com/fH4ulIGl0X

— UA News (@UrgentAlertNews) 4 августа 2019 г.