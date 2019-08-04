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Жертвами стрельбы в торговом центре в Техасе стали 20 человек

10:28 4.08.2019

В результате стрельбы в супермаркете Walmart в Эль-Пасо (американский штат Техас) погибли  20 человек, ранения получили 26 человек, многие из них находятся в критическом состоянии в двух больницах города, пишет "Интерфакс".

Задержанный подозреваемый - Патрик Крузиус, ему 21 год. Перед тем, как открыть стрельбу, он опубликовал в соцсетях манифест, в котором выразил солидарность с Бретоном Харрисом Таррантом, устроившим в марте стрельбу в новозеландском Крайстчерче в знак протеста против "иностранного засилья", сообщает CNN.

РИА Новости опубликовало фото мужчины, входящего с автоматом в торговый центр в Эль-Пасо.

Как сообщил журналистам шеф местной полиции Грэг Аллен, данный случай будет расследоваться как преступление, совершенное на почве ненависти.

"Сейчас мы располагаем манифестом этого человека, который в определенной степени свидетельствует о том, что он потенциально может быть обвинен в преступлении на почве ненависти", - сказал полицейский.

Большинство населения Эль-Пасо, расположенного на границе с Мексикой, является испаноговорящим.

Темы: США, Происшествия в мире
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Комментарии читателей
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04.08.2019, 12:29
Гость: Чему учиться?

Как развалиться за три дня? Спасибо, не надо.
04.08.2019, 12:07
Гость: IGS

У СССР учиться нужно было.
04.08.2019, 11:43
Гость: Ха-ха-ха!

Так этого не было ничего? Все живы?
Все комментарии (5)
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