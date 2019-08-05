Эрдоган объявил о планах Турции начать военную операцию в Сирии

10:03

Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, к востоку от реки Евфрат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Конкретные сроки начала военной операции Эрдоган не сообщил.

Ранее турецкая армия очистила от террористов сирийские Африн, Джераблюс и Эль-Баб, напомнил Эрдоган. Решение начать новую операцию он объяснил тем, что Анкара не намерена терпеть провокации и обстрелы приграничных населенных пунктов с сирийской территории, пишут "Ведомости".

По словам политика, Анкара уже проинформировала об этом Москву и Вашингтон.

США уже выразили обеспокоенность намерением турецкой армии провести операцию на территории Сирии. "Такие односторонние военные действия на северо-востоке Сирии вызывают серьезную обеспокоенность, особенно когда американские военнослужащие могут находиться поблизости, пока продолжаются наши и местные сирийские партнерские операции против остатков ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство"). Мы сочли бы любое подобное действие неприемлемым и таким образом вновь призываем Турцию работать с нами над совместным подходом", - заявила ТАСС руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.