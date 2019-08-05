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Эрдоган объявил о планах Турции начать военную операцию в Сирии

10:03 5.08.2019
Фото с сайта vestikavkaza.ru
Сюжет: Сирийский кризис

Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, к востоку от реки Евфрат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. 

Конкретные сроки начала военной операции Эрдоган не сообщил.

Ранее турецкая армия очистила от террористов сирийские Африн, Джераблюс и Эль-Баб, напомнил Эрдоган. Решение начать новую операцию он объяснил тем, что Анкара не намерена терпеть провокации и обстрелы приграничных населенных пунктов с сирийской территории, пишут "Ведомости".

По словам политика, Анкара уже проинформировала об этом Москву и Вашингтон. 

США уже выразили обеспокоенность  намерением турецкой армии провести операцию на территории Сирии. "Такие односторонние военные действия на северо-востоке Сирии вызывают серьезную обеспокоенность, особенно когда американские военнослужащие могут находиться поблизости, пока продолжаются наши и местные сирийские партнерские операции против остатков ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство"). Мы сочли бы любое подобное действие неприемлемым и таким образом вновь призываем Турцию работать с нами над совместным подходом", - заявила ТАСС руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

Темы: Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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05.08.2019, 15:10
Гость: Интересно

Существует реальный многомиллионный курдский народ с языком, традициями, историей и всем прочим. И гнобят его кому ни лень при полном наплевании всей мировой общественности. Будто и нету его..
И есть компания арабов обыкновенных, ничем от прочих не отличающаяся, сборная солянка со всей ближневосточной округи, гордо обозванная - "палестинский народ". И умиляется ими все мировое сообчество, и историю им сочиняют, и суют денюжку халявную во все места, и смотрят, как бы их кто, бедняжек не обидел.. А причина в земле, на которой они сейчас проживают..
И после всего этого кто то будет говорить, что евреи не отмечены Всевышним?
05.08.2019, 14:58
Гость: Иван Иваныч

Нафига вообще нужны проамериканские курды. Пусть мочат.
05.08.2019, 13:13
Гость: порто-франко

Очередная турецкая военная интервенция на территорию суверенного государства и без согласия его законного правительства. Все симпатии на стороне т.н. курдских террористов, а если принять во внимание молчание российской дипломатии и то как информация преподнесена в этой статье российскими переводчиками-авторами, то часть симпатий перепадает, стыдно признаться, американской дипломатии. Но для кого то братание с Эрдоганом стало самоцелью, а не тактическим шагом.
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