]]>
]]>
Главная В мире Новости

Пентагон заявил об усилении ИГ в Ираке и Сирии

09:03 7.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, запрещена в РФ) укрепляет подпольную сеть в Сирии и Ираке, заявили в Пентагоне. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на доклад генерального инспектора Пентагона Гленна Файна по итогам операции "Непоколебимая решимость" за последний квартал.

По данным командования операции, в период с 1 апреля по 30 июня 2019 года ИГ осуществляло убийства, нападения террористов-смертников, похищения и поджоги сельскохозяйственных культур в Ираке и Сирии.

"Несмотря на потерю своего территориального "халифата", Исламское государство укрепило свои повстанческие возможности в Ираке и вновь усилилось в Сирии", - говорится в документе.

Отмечается, что частичный вывод американских войск из Сирии уже повлиял на борьбу с остатками террористов. В частности, консультирование местных союзников США затруднилось. Кроме того, у Вашингтона нет возможности контролировать потенциальные рекрутинговые зоны, которые позволяют ИГ пополнять свои ряды.

В частности, в докладе указывается, что из-за сокращения персонала США их местные союзники не смогли внимательно следить за лагерем беженцев "Эль-Холь" в Сирии, что позволило "идеологии ИГИЛ" распространяться "безальтернативно". Центральное командование США полагает, что ИГ привлекает новых членов из большого числа вынужденных переселенцев в лагере.

"Сокращение сил США уменьшило поддержку, доступную для сирийских сил-партнеров в то время, когда их силы нуждаются в большей подготовке и оснащении для реагирования на возрождение ИГИЛ", - резюмировал генеральный инспектор в аннотации к докладу.

В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что США разгромили силы террористической группировки ИГ в Сирии. Позднее глава Соединенных Штатов отдал приказ о поэтапном выводе американских войск из Сирии.

Темы: Ирак, Сирия, США, Антитеррористические операции в мире, Борьба с терроризмом в мире, Исламистские экстремисты и террористы, Министерство обороны США (Пентагон)
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.08.2019, 11:20
Гость: Ветеран

Пиндосам виднее обстановка с террористами - ведь это они их создали, вооружили и финансируют. HeKN9
07.08.2019, 11:10
Гость: личный опыт

ничуть не удивлен, поскольку сам Пентагон их лелеет, финансирует и взращивает.
07.08.2019, 11:00
Гость: врут

Не верим пентагону,Россия в Сирии уже давно разгромила ИГ и базу Хмеймим надежно охраняют С-400.
Все комментарии (6)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.