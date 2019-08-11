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Украинским снайперам разрешили стрелять по мирным жителям

08:31 11.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Командование украинской операции объединенных сил направило снайперов к линии разграничения в Донбассе, разрешив им в нарушение перемирия стрелять по военнослужащим и мирным жителям. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниила Безсонова.

В частности, Безсонов процитировал инструкцию, в которой содержатся указания к снайперам самостоятельно выбирать цель для поражения. Причем, уточнил он, в документе отмечено, что целью может быть и член вооруженных формирований, и гражданское лицо.

По словам Безсонова, такие действия не только направлены на активизацию военных действий, но и противоречат условиям перемирия и международным конвенциям.

Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток. Перемирие было заключено на встрече Контактной группы в Минске 17 июля, однако украинские военные нарушают его условия, обстреливая позиции ДНР и ЛНР.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Темы: Донецк, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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11.08.2019, 19:35
Гость: gvozd

американская "демократия" в действии..
и ведь попрежнему полно дураков которые в нее верят.
11.08.2019, 19:25
Гость: Зоя

А российским полицаям и Росгвардии разрешили открывать огонь по беременным и детям.
Да, Госдума постаралась.
Всё ж для народа, всё ради него, любимого.
11.08.2019, 16:26
Гость: Пояснение

Украинским снайперам разрешили стрелять по мирным жителям, cтреляющим по украинским военным.
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