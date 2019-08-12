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ЕС даст рекомендации об идентификации выданных в Донбассе паспортов РФ

08:15 12.08.2019
Фото с сайта emigrant.guru
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В Европейском союзе (ЕС) создают рекомендации по идентификации и возможному непризнанию российских паспортов, в упрощенном порядке выданных жителям Донбасса, для стран-членов ЕС, пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Европейской комиссии (ЕК).

"Подразделения Еврокомиссии совместно с Европейской службой внешних связей и при тесной координации с представительствами ЕС в Москве и Киеве работают над общими рекомендациями для стран-членов и их консульств по идентификации и возможному непризнанию этих паспортов, а также по тому, как обрабатывать заявления на визу, которые резиденты Донбасса, получившие паспорта РФ по новой процедуре, подают в Российской Федерации и на Украине", - говориться в заявлении пресс-службы ЕК.

При этом отмечается, что итоговое решение по этому вопросу остается за странами-членами ЕС, отмечается в статье.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители неподконтрольных Киеву территорий на юго-востоке Украины (самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик) могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. 17 июля Путин подписал документ, который расширил действие указа на всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Первой из стран Евросоюза на эти решения отреагировала Эстония. 5 августа министерство иностранных дел республики сообщило, что Таллин не будет признавать паспорта РФ, выданные жителям Донецкой и Луганской областей после 24 апреля 2019 года, "если только владелец паспорта не был гражданином России".

Позже с аналогичными заявлениями выступили Латвия и Литва. Главным инструментом такого непризнания станет отказ в выдаче владельцам российских паспортов шенгенских виз в консульствах этих стран, отмечает газета. В МИД обеих стран заявили, что считают необходимым, чтобы члены ЕС придерживались единого подхода к этой теме и координировали свои действия.

Темы: Погранично-визовые вопросы за рубежом, Шенгенская виза, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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12.08.2019, 19:47
Гость: Рихтер

Ха-ха,а Украина уже вся за границу уехала или кто то остался?
12.08.2019, 19:07
Гость: Мамба

Десять тысяч в Донбассе, десятки тысяч в Сирии, сбитый гражданский самолёт, сотни политзаключённых крымских татар в оккупированном Крыму. Это спасение людей?
12.08.2019, 19:04
Гость: Мамба

Забудьте. Времена, когда русские туристы поддерживали эту индустрию в Европе, давно прошли. Сегодня это Турция и Египет. Русских туристов в Европе намного меньше. Но очень подросло число из Восточной Европы - Польши, Чехии, Прибалтики, Румынии. Они сегодня заменили россиян. И никто не жалуется.
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