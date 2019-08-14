]]>
]]>
Главная В мире Новости

В ДНР назвали число получивших гражданство России

19:36 14.08.2019
Паспорт РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Паспорт РФ © KM.RU, Алексей Белкин

В миграционной службе Министерства внутренних дел самопровозглашённой Донецкой народной республики рассказали, сколько жителей ДНР получили гражданство России.

«В упрощённом порядке паспорт гражданина Российской Федерации получили 9825 человек», — цитирует  RT сообщение ведомства.

25 июля в миграционной службе МВД ДНР заявили, что более 5,5 тыс. жителей республики получили российские паспорта.

17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям всех районов Донбасса получить российское гражданство в упрощённом режиме.

Темы: Положение русскоязычного населения Украины
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.08.2019, 23:20
Гость: Вот ты вредитель

и есть! Увидел, что есть проблемы, и вместо того, чтобы трепаться языком, шёл бы в чиновники и ускорил бы процесс выдачи паспортов!
14.08.2019, 23:12
Гость: Сдавай всю

бандерию на "макулатуру", зато новенький паспорт получишь!
14.08.2019, 23:08
Гость: Кому?

Бандере?
Все комментарии (10)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.