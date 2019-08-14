В ДНР назвали число получивших гражданство России

19:36

В миграционной службе Министерства внутренних дел самопровозглашённой Донецкой народной республики рассказали, сколько жителей ДНР получили гражданство России.

«В упрощённом порядке паспорт гражданина Российской Федерации получили 9825 человек», — цитирует RT сообщение ведомства.

25 июля в миграционной службе МВД ДНР заявили, что более 5,5 тыс. жителей республики получили российские паспорта.

17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям всех районов Донбасса получить российское гражданство в упрощённом режиме.