Дональд Трамп решил купить Гренландию
Дональд Трамп хочет купить Гренландию – крупнейший в мире острова, который принадлежит Дании, пишет РИА Новости со ссылкой на материал в газете Wall Street Journal.
Отмечается, что Трамп неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждения ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.
Он даже попросил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу проекта.
Некоторые из советников Трампа поддержали план, назвав его экономически целесообразным, в то время как другие полагают, что речь идет о "мимолетном увлечении" президента, которое никогда не реализуется.
Насколько серьезно сам Трамп относится к данной идее, неизвестно, признаются авторы материала.
В мае Гренландию должен был посетить госсекретарь США Майк Помпео, однако поездка отменилась из-за ситуации в Иране.
Это не первая попытка Вашингтона купить Гренландию. После Второй мировой войны президент Гарри Трумэн предлагал Дании за нее сто миллионов долларов, но получил отказ. Госдепартамент изучал возможность приобрести остров еще в 1867 году.