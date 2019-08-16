Дональд Трамп решил купить Гренландию

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Дональд Трамп хочет купить Гренландию – крупнейший в мире острова, который принадлежит Дании, пишет РИА Новости со ссылкой на материал в газете Wall Street Journal.

Отмечается, что Трамп неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждения ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.

Он даже попросил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу проекта.

Некоторые из советников Трампа поддержали план, назвав его экономически целесообразным, в то время как другие полагают, что речь идет о "мимолетном увлечении" президента, которое никогда не реализуется.

Насколько серьезно сам Трамп относится к данной идее, неизвестно, признаются авторы материала.

В мае Гренландию должен был посетить госсекретарь США Майк Помпео, однако поездка отменилась из-за ситуации в Иране.

Это не первая попытка Вашингтона купить Гренландию. После Второй мировой войны президент Гарри Трумэн предлагал Дании за нее сто миллионов долларов, но получил отказ. Госдепартамент изучал возможность приобрести остров еще в 1867 году.