Почти полмиллиона человек вышли в Гонконге на митинг против насилия

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Более 475 тыс. человек вышли в парк Тамар в Гонконге на митинг против насилия. Участники скандировали лозунги, размахивали флагами Китая и Гонконга и пели китайский гимн, сообщает "Коммерсант" со сылкой на китайские СМИ.

По словам собравшихся, им надоели "бесконечные незаконные марши". Один из участников призвал остальных поприветствовать работу полиции Гонконга, которая старается поддерживать общественный порядок.

В то же время в районе Монкок у полицейского участка продолжились антиправительственные протесты. Демонстранты закидали здание мусорными ведрами и сырыми яйцами. Полицейские с помощью автомобилей оттесняли протестующих.

Газета South China Morning Post также сообщила о проведении соглсованного митинга преподавателей в поддержку молодых протестующих. Более 22 тыс. человек шли от сада Чаттер к Дому правительства. "Молодежь и студенты — наше будущее. Нам нужно защитить их",— заявил глава гонконгского профсоюза профессиональных учителей (PTU) Фунг Вай-вах.

В Гонконге с начала июня не прекращаются протесты. Поводом для возмущения граждан стал новый закон об экстрадиции, который, как считают протестующие, направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг.