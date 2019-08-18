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Шойгу сообщил о тратах США на ракеты, нарушающие ДРСМД

11:55 18.08.2019
Сергей Шойгу © KM.RU, Сергей Кудряшов
Сергей Шойгу © KM.RU, Сергей Кудряшов
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США почти за год до выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) начали финансировать разработки таких ракет. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

«Фактически за восемь месяцев, почти за год до принятия этого решения [о выходе из договора], в бюджете США появились средства на разработку таких ракет. Утвержденные, выделенные и направленные на начало разработки таких ракет», — заявил Шойгу .

Министр отметил, что Россия по-прежнему готова к диалогу по ракетам средней и меньшей дальности. Размещать собственные ракеты Москва будет лишь в том случае, если американцы установят их в Европе, Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

США официально вышли из ДРСМД 2 августа. Поводом стало якобы имевшее место нарушение Россией положений соглашения, напоминает РБК.

5 августа президент России Владимир Путин заявил, что в случае производства запрещенных Договором о РСМД ракет в США Москва ответит созданием аналогичных видов вооружения.

Темы: США, Вооружения в мире
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Комментарии читателей
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18.08.2019, 19:14
Гость: Ну и сикоко?

Сша и с ссср лукавили насчёт договоров,а с этими так вообще им раздолье
18.08.2019, 18:49
Гость: Когда мозги набекрень:

Чтоб жизнь погубить на одной из планет,
Уже не довольно ли уймы ракет?
Во имя чего же, сбиваясь со счёта,
На горе землянам их множить ещё-то?
18.08.2019, 18:11
Гость: дан

два раза прочитал пост но так и не обнаружил сколько американцы тратят на ракеты Кто-нибудь на КМ следит за тем что публикуете Похоже что нет
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