Шойгу сообщил о тратах США на ракеты, нарушающие ДРСМД

11:55

США почти за год до выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) начали финансировать разработки таких ракет. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

«Фактически за восемь месяцев, почти за год до принятия этого решения [о выходе из договора], в бюджете США появились средства на разработку таких ракет. Утвержденные, выделенные и направленные на начало разработки таких ракет», — заявил Шойгу .

Министр отметил, что Россия по-прежнему готова к диалогу по ракетам средней и меньшей дальности. Размещать собственные ракеты Москва будет лишь в том случае, если американцы установят их в Европе, Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

США официально вышли из ДРСМД 2 августа. Поводом стало якобы имевшее место нарушение Россией положений соглашения, напоминает РБК.

5 августа президент России Владимир Путин заявил, что в случае производства запрещенных Договором о РСМД ракет в США Москва ответит созданием аналогичных видов вооружения.