Технологии у них более продвинутые. Но их украли русские

14:30

В истории со взрывом на полигоне в Неноксе есть отдельный момент, который никак не связан с причинами ЧП м , судьбой данного комплекса ОКР

Тут-то все, в общем, понятно: происшествие неприятное, печальное, но движения вперед и впереди всех оно не отменит, и новое оружие будет создано, пройдет весь комплекс испытаний и поступит на вооружение. А момент этот — реакция за рубежом, особенно в правительственных кругах главного потенциального противника, ой, простите, "партнера".

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Реакция СМИ была ожидаемой

Со СМИ, в общем, все понятно: меньшая часть высказывается взвешенно и с признаками наличия неких знаний и интеллекта, а у большей части происходит "специальная олимпиада" в дисциплине "кто посадит клюквенное дерево поразвесистей".

В ход идет все — сравнение с Чернобылем (благо подленький сериальчик был недавно и весьма популярен среди умственно нестойкой публики), с "Хиросимой" (нет, не с той, которую разбомбили демократические американские летчики, а с АПЛ К-19), с "Курском", да с чем угодно, кроме своих "достижений" вроде Фукусимы, Тримайл-Айленда, многочисленных потерь ядерных и термоядерных авиабомб и прочим.

Не гнушаются и откровенными фальшивками — так, фото, на которой пара людей наблюдает за встающим над горизонтом грибообразным облаком взрыва на армейском складе, выдается за Неноксу и "ядерную аварию" там. Причем "отличились" сразу несколько масс-медиа — и MSNBC, и "Аль-Джазира", и кто-то там еще. Кому-то "Буревестник" привиделся "гиперзвуковой" КР — ну, понятно, что люди слабо разбираются в аэродинамике, и им что меньше "Маха", что три "Маха", что восемь — все едино.

Хотя формы того, что нам было показано, не позволяют думать ни о чем, кроме дозвука, или, возможно, трансзвуковых скоростей. Но бог им судья, и у нас в России хватало в эти дни подобного.

Мистер Трамп не перестает изумлять

Но власть имущие с берегов Потомака оказались способны насмешить куда сильнее. Такое ощущение, что в Вашингтоне брали уроки у г-на (или пана) Зеленского, по его основной профессии. Первым отличился мистер Трамп, разумеется, в своем верном «Твиттере». Он заявил там следующее:

"США выучились многому из взрыва на неудачных ракетных испытаниях в России. Мы имеем похожую, хотя и более продвинутую технологию. Взрыв русского "Скайфолла" заставил людей волноваться по поводу воздуха [чистоты, очевидно] вокруг полигона и далеко за его пределами. Это нехорошо!"

SSC-X-9 Skyfall — так в США обозначают нашу перспективную КР с ядерным воздушно-реактивным (или прямоточным воздушно-реактивным) двигателем (ЯВРД/ЯПВРД) "Буревестник", с предположительным индексом 9М730, и это говорит о том, что американская разведка пришла к схожим выводам, что и многие, кто анализировал информацию о ЧП в Неноксе.

И это, вероятно, единственное, что ценно в этом твите и что там является правдой. Если, конечно, это так и было, и разведка не ошиблась вместе со всеми, приняв за "Буревестник" какую-то другую, неизвестную никому пока систему.

Но высказывание о том, что США имеют "похожую, хотя и более продвинутую технологию", нежели русские в этой области, то есть ядерных воздушно-реактивных двигателей, вызвало смех как в экспертном сообществе в России, так и за его пределами. Первыми "клевать" тушку рыжего оригинала из Белого дома (Трамп и в самом деле оригинал и "контрсистемен" для США и этим может вызывать некую симпатию) слетелись американские эксперты. А они люди обычно университетские и из науки, и в основном сторонники Демократической партии, а не Республиканской. И вдобавок они очень не любят лично Трампа.

Разумеется, когда пароход "Трамп" подставил им борт сам и с удачного ракурса, к нему сразу потянулось множество "торпед". Трампу поясняли и поясняют, что нет у США ни более продвинутых технологий ЯВРД (ЯПВРД), ни таких же, ни хуже. Американские опыты в этом вопросе остались в 50-60-х годах и сейчас практической ценности не имеют. Вот в области ЯРД (космических ядерных ракетных двигателей) кое-какие наработки у Штатов есть, хотя и тут русские продвинулись дальше.

Понятно, что Трампу эти пинки в том же «Твиттере» или СМИ малоинтересны, да и голосующие за него люди тоже вряд ли будут разбираться в тонкостях "высшей лиги" военных технологий, им достаточно привычного America Strong. Да и большинство из тех, кто против Трампа — тоже.

Но тем не менее, Дональд в очередной раз упустил шанс удачно промолчать, а теперь над ним в очередной раз смеются. Хотя до "аэропортов" в 18 в., конечно, не дотягивает.

Короля морочит свита или?..

Но тут возникает вопрос: а кто, собственно, "просветил" Трампа в данном вопросе? Кто ему поведал о секретных, никому не показываемых приборах, которые есть у Америки? В смысле, навешал ему лапши на уши про "такие же, но лучшие" технологии? Разведка? Помощники? Или сам додумался?

Ну ладно, президент живет в каком-то своем виртуальном мире — в США короля всегда играет свита, это не Россия с ее "самодержавными" традициями, которые и в советские времена сохранялись, и в постсоветские. Не он первый, не он последний — было в США всякое, и ядерный чемоданчик прятали (от Никсона, когда на почве уотергейтского скандала он приступил к лечению депрессии способом, до сих пор популярным в России, и преуспел), и несли с высоких трибун разную чушь, которую потом то в "удачные экспромты" переводили пропагандисты, то в шутки. Как Рейган, который до сих пор во многом пример для Трампа.

Но остальные-то вокруг президента должны быть в адекватном состоянии и оценивать мир адекватно?

Как выяснилось, в современной Америке это необязательно. Ближайшие помощники Трампа живут в том же мире иллюзий, что и он сам. Или в другом, но не более реальном. Так, незабвенный г-н Болтон в интервью "Голосу Америки" пошел дальше своего патрона и наговорил еще больших глупостей и о ЧП в Неноксе, и вообще:

"Этот инцидент свидетельствует о том, что, хотя российская экономика приблизительно размером с нидерландскую, Россия все же тратит достаточно средств на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, но и создавать новые виды средств доставки — гиперзвуковые планирующие летательные аппараты, гиперзвуковые крылатые ракеты, в значительной степени украденные из американских технологий".

Вот так вот! И экономика у нас аж с голландскую размером — что не так, если посмотреть на рейтинги, скажем, МВФ, Всемирного банка и прочих подобных структур, где объем экономики определяется по ВВП ППС (паритет покупательной способности), и увидеть там Россию на 6-м месте, немного уступающую Германии. И даже без пересчета — тоже никак не Голландия. И такие виды вооружений, как "Авангард" и "Циркон", мы создали не сами, а украли у США. Или он "Буревестника" в гиперзвуковые произвел? С Болтона станется. Кстати, если мы это все у США украли, то у них самих-то где такое тогда? А, мы с концами, видно, украли, потому и нет ничего подобного у американцев!

Опасность неадекватности очевидна

Ну что тут скажешь? Тут нужен, наверное, вердикт доктора, то ли психоаналитика, то ли психиатра, то ли вообще доктора Ганнибала Лектора. И вот такой вот человек является помощником по национальной безопасности лидера одной из двух супердержав! Интересно, он сам понимает, что несет редкостную околесицу? Если понимает и нагло вешает спагетти на уши доверчивым Джонам и Майклам из Айдахо и Теннесси — это одно. А если верит — это совсем другое.

И то и другое, на самом деле, страшно. Люди на таком верху такой страны просто обязаны адекватно оценивать картину мира, иначе добром они не кончат. И многие другие, впрочем, тоже вместе с ними. А есть ощущение, что мы еще много подобного узнаем от представителей военно-политического руководства США. Остается надеяться, что они сами не верят во всю эту чушь.

Но даже если это все — просто неумелая пропаганда, то и в этом случае это нехороший сигнал для самой Америки. Пропаганда не должна полностью отрываться от реальности — ей перестают верить даже самые тупые. СССР во-многом закончил так, как закончил, не только потому, что в критический момент истории наверху оказались банальные неумехи или предатели, но и потому, что его пропагандистская система настолько оторвалась в ряде аспектов и от реальности, и от народа, что всем стало все равно.

А современные США все сильнее напоминают СССР на закате. Не во всем и не в деталях, но напоминают. Причем временами — в виде гипертрофированной картинки, "кривого зеркала". Наверное, это неспроста и говорит о сходных процессах внутри США. Но это уже тема, наверное, отдельного разговора.

Автор: Я. Вяткин