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Над Донецком вместо государственных флагов ДНР подняли российский триколор

17:46 22.08.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Сегодня дончане увидели российский триколор вместо государственного флага Донецкой Народной Республики над зданиями в центре города.

Так, флаг России развевается над зданием Народного Совета ДНР (бывшая облгосадминистрация - прим. РВ), на стеле у памятника Ленину на главной площади города, над куполом библиотеки им. Крупской, сообщает «Русская весна».

Российский флаг водрузили в честь Дня Государственного флага, который 22 августа отмечается в России.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российский флаг - «важнейший символ для народа Донбасса».

«Этот флаг для нас - символ борьбы, символ свободы, символ победы и воссоединения с Россией», - добавил он.

Темы: Донецк, Отношения России и Украины, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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22.08.2019, 22:23
Гость: Одно слово, но ёмкое...

...Марионетки.
22.08.2019, 22:22
Гость: Типа маски сброшены.....

А кто сомневался, что в Украине рулит (и все эти тридцать лет рулит) дядя Сэм, и всякие там бандеры, пацюки, бандюки и нацюки.
22.08.2019, 22:14
Гость: Щэнэвмэрлыку

Нам в России этот бандерятник на фиг не нужен. Как они там этого за 5,5 лет не поняли-то?
Гнать надо киевскую банду оттуда из руководства и восстанавливать как было: Украину в составе России. Хватит! Поиграли в "бандерятник" и хватит! Все уже устали от этих порошенок, яценюков, турчиновых, аваковых и т.п.
Смешные они люди: провозгласили независимость, а тычутся присосаться к Европе. Присосаться как пиявки хотят. И готовы заплатить своей независимостью за это, - лишь бы кто-то кормил да поил.
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