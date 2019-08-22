Над Донецком вместо государственных флагов ДНР подняли российский триколор

17:46

Стоп-кадр из видео в YouTube

Сегодня дончане увидели российский триколор вместо государственного флага Донецкой Народной Республики над зданиями в центре города.

Так, флаг России развевается над зданием Народного Совета ДНР (бывшая облгосадминистрация - прим. РВ), на стеле у памятника Ленину на главной площади города, над куполом библиотеки им. Крупской, сообщает «Русская весна».

Российский флаг водрузили в честь Дня Государственного флага, который 22 августа отмечается в России.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российский флаг - «важнейший символ для народа Донбасса».

«Этот флаг для нас - символ борьбы, символ свободы, символ победы и воссоединения с Россией», - добавил он.