В Минске состоится встреча Александра Лукашенко с Джоном Болтоном

14:10

В Минске состоится встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.

По информацию Reuters, данную информацию уже подтвердили в администрации белорусского лидера, но дата и формат встречи пока еще не определены. Ожидается, что она состоится не ранее 29 августа.

Также отмечается, что это будет первый визит столь высокопоставленного представителя администрации США в Белоруссию с начала века.

Ранее сообщалось, что поездка Болтона в Минск пройдет на фоне попыток Дональда Трампа улучшить отношения с президентом России Владимиром Путиным, а также стремления Москвы усилить кооперацию с властями Белоруссии.