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В Минске состоится встреча Александра Лукашенко с Джоном Болтоном

14:10 27.08.2019
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В Минске состоится встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.

По информацию Reuters, данную информацию уже подтвердили в администрации белорусского лидера, но дата и формат встречи пока еще не определены. Ожидается, что она состоится не ранее 29 августа.

Также отмечается, что это будет первый визит столь высокопоставленного представителя администрации США в Белоруссию с начала века.

Ранее сообщалось, что поездка Болтона в Минск пройдет на фоне попыток Дональда Трампа улучшить отношения с президентом России Владимиром Путиным, а также стремления Москвы усилить кооперацию с властями Белоруссии.

Темы: Белоруссия, США, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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27.08.2019, 18:51
Гость: Владимирыч

БолтОн только овойне с Россией договаривается
27.08.2019, 14:46
Гость: Иван Змеевич

Батьку берут в оборот. Действуют. Респект и уважуха, хоть и враги. А наш консул не мог Мефедову, мало того что пострадавшему при казни в Одессе, да и ещё и отсидевшему 5 лет " за здорово живёшь" выдать документы без вымогательства.
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