Президент США приехал в Европу за деньгами

Леонид Ивашов: «Полагаю, что нам важно формировать свое сообщество, а не пытаться «влезать» туда, где нас особо и не ждут»

На саммите «Большой семерки» во французском Биаррице главы западных стран, отставив в сторону проблемы неконтролируемой миграции с Ближнего Востока и из Африки и бушующие торговые войны, обсуждали возвращение РФ в клуб избранных.

Фото со страницы G7 в соцсети

Президент США Дональд Трамп заявил, что работа Российской Федерации в формате G8 будет носить положительный характер. «Есть люди, которые хотели бы, чтобы Россия вернулась. Я думаю, это было бы полезно для многого в мире. Я думаю, это было бы положительно. Есть те, кто со мной согласен, и мы обсуждаем это. Не знаю, какое именно мы примем решение, но прошлым вечером мы обсуждали Россию – хотим ли мы пригласить ее вернуться или нет», – заявил Дональд Трамп.

Ранее он заметил, что президент Владимир Путин будет наверняка приглашен на следующий саммит.

Однако согласия среди участников собрания в Биаррице не наблюдалось.

Берлин на этот счет заявил, что приглашение Путина на заседание «Семерки» всецело в ведении американцев, поскольку в 2020 году встреча будет проходить в США. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что для начала переговоров об участии России в формате G8 необходимо достичь прогресса в реализации Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе.

С ней солидаризировался и глава Пятой республики Эммануэль Макрон, посчитавший, что возрождение «Восьмерки», когда украинский кризис далек от завершения, будет расценено как слабость ведущих мировых держав. Примерно в том же ключе высказался премьер Канады Стивен Харпер.

Однако нужно ли это нашей стране? Это смотря кому. Олигархату, проводящему теневые операции по выводу наших ресурсов и финансов за рубеж, который грабит страну и не развивает ее, быть в «Семерке-Восьмерке» престижно и экономически выгодно. А если рассматривать общность – государство и народ, то нам там делать нечего. Россия обеспечена ресурсами, и в составе G8 ничего существенного нам не прибудет.

От пресловутых западных демократий мы получаем только порции нравоучений да санкции. Поэтому полагаю, что в плане безопасности, развития отечественного образования, культуры, науки и экономики нам важно формировать свое сообщество, а не пытаться «влезать» туда, где нас особо и не ждут. Нынешние разговоры членов G7 о возвращении нашей страны в формат «Большой восьмерки» не выглядят серьезными.

Интересно, что в Биарриц во время саммита по приглашению французского коллеги Жан-Ива Ле Дриана приехал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Он встретился с президентом Макроном, и их беседа оказалась «очень позитивной».

В СМИ пишут, что этот визит был неожиданностью для делегации Соединенных Штатов, но сомнения все же закрадываются. Американская разведка, учитывая состояние отношений ИРИ и США, такое событие проспать точно не могла.

Отсюда вопрос: кому и зачем понадобилась эта встреча? Полагаю, что инициаторами выступали европейцы – именно ЕС в свое время пролоббировал снятие с Тегерана санкций по ядерной сделке, потому что хочет иметь не только российский, но и катарский, и иранский газ. В районе Южного Парса огромнейшие месторождения емкостью более 14 триллионов кубометров. Но Дональд Трамп снова ввел санкции против Исламской Республики, поскольку сейчас в Америке строятся терминалы для подготовки и отгрузки сланцевого газа в Европу.

Для развития экономики президенту США нужны «живые» деньги, а не долговые средства ФРС. Поэтому не случайно первый визит Трампа в Европу был не в Берлин, Париж или Брюссель, а в Польшу, где он тут же поехал на прием первого танкера с американским СПГ.

Вот где битва идет – европейцы нуждаются в дешевом газе, а американцы «продавливают» свой довольно дорогой продукт. Поскольку, повторюсь, Вашингтону требуются деньги, а взять их неоткуда. Кажется, что появление Зарифа в Биаррице сильно и искренне удивило Дональда Трампа. Так что встречи иранца с высокопоставленными французскими чиновниками ясно говорят о том, что Европа пока пытается сопротивляться планам США.

Но даже с точки зрения взаимодействия с ведущими западными странами возрождение G8 нам абсолютно не нужно. У России есть свои точки приложения усилий, которые дают стране огромный шанс на развитие. Сегодня мы должны уйти и от Запада, и от Востока. Вести самостоятельную политику. Нам нужно формировать собственную повестку дня и свой мир.

И его контуры уже обозначены, Россия его запустила. Это Евразийский союз, Шанхайская организация сотрудничества, группа БРИКС. Москва изменила ситуацию на Ближнем Востоке, усадила непримиримых оппонентов – турок и иранцев - за стол переговоров по сирийскому вопросу. Вот где формируется будущее нашего мира.

Но нужно четко определить геополитическую стратегию, отработать принципы и свой статус: мы – интеллектуальная, нравственная держава, оплот справедливости и чести.