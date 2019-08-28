Помпео займется вопросом возвращения России в G7

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Администрация США займется возвращением России в G7, как того хочет президент Дональд Трамп, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 WXIN и CBS4 WTTV.

"Президент считает, что мы должны вернуть Россию в G7. Я работаю на президента. Конечно, мы будем работать в этом направлении", - сказал Помпео.

Как пишет РИА Новости, ранее Трамп пообещал пригласить президента России Владимира Путина на встречу G7 в 2020 году, которая пройдет в США. Позже президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита "Большой семерки" заявил, что лидеры стран-участниц встречи не смогли достичь консенсуса по вопросу возвращения России в клуб. В частности, немецкий канцлер Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в урегулировании конфликта на Украине.

Владимир Путин ранее отмечал, что Москва считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8.

Глава МИД Сергей Лавров в понедельник заявил, что Россия никогда по своей инициативе не поднимала вопрос о своем возвращении в G8 и ни о чем никого не просила. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что для Москвы возвращение в G8 не является самоцелью и она не собирается никому навязывать свое участие в этом формате.

Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции.

Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против России.

