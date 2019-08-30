Украина и Россия начали обмен заключенными

07:52

Между Украиной и Россией начался обмен заключенными, пишет "Интерфакс".

По неподтвержденной информации, самолет с гражданами Украины, удерживаемыми в России, должен приземлиться в аэропорту Киева в пять утра.

На борту самолета находятся моряки и сотрудники СБУ , задержанные за нарушение российской границы в Керченском проливе, осужденные в России Олег Сенцов, Николай Карпюк, Павел Гриб и Владимир Балух.

Ранее генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка написал на своей странице в Facebook о начале обмена пленными. "Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой! Ждем!", - говорится в сообщении.

В ходе первого телефонного разговора между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, состоявшегося по инициативе украинской стороны 12 июля, лидеры России и Украины обсуждали ситуацию в Донбассе и обмен пленными, перспективы переговоров в нормандском формате.

В середине июля уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова встречалась с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой, они обменялись списками заключенных в России и Украине, договорились о помощи им.

В списке от украинского омбудсмена значилось 150 человек, в списке российского омбудсмена - 34.