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Украина и Россия начали обмен заключенными

07:52 30.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Между Украиной и Россией начался обмен заключенными, пишет "Интерфакс".

По неподтвержденной информации, самолет с гражданами Украины, удерживаемыми в России, должен приземлиться в аэропорту Киева в пять утра.

На борту самолета находятся моряки и сотрудники СБУ , задержанные за нарушение российской границы в Керченском проливе, осужденные в России Олег Сенцов, Николай Карпюк, Павел Гриб и Владимир Балух.

Ранее генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка написал на своей странице в Facebook о начале обмена пленными. "Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой! Ждем!", - говорится в сообщении.

В ходе первого телефонного разговора между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, состоявшегося по инициативе украинской стороны 12 июля, лидеры России и Украины обсуждали ситуацию в Донбассе и обмен пленными, перспективы переговоров в нормандском формате.

В середине июля уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова встречалась с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой, они обменялись списками заключенных в России и Украине, договорились о помощи им.

В списке от украинского омбудсмена значилось 150 человек, в списке российского омбудсмена - 34.

Темы: Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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30.08.2019, 09:38
Гость: Русский

Еще раз шикарно подтверждено что Зеленский -отличный выбор украинского народа.
Он припер к стенке своего коллегу простым вопросом :"Почему ты не считаешь своих граждан за людей? Если это не так -то освобождай своих людей из украинской тюрьмы! Меняйся!" И деваться после этого не куда,ахинея про исконность посконность и несгибаемость уже не прокатит.
Порошенко же не боролся за людей. Он"боролся" за мову за веру за самостийность. Это примерно тоже самое что и исконность посконность несгибаемость. А люди продолжали сидеть в тюрьме.
И надо подчеркнуть что вопрос свой Зеленский задал гласно,на весь мир. И поэтому этот вопрос наверняка повторяли и Макрон и Меркель и Трамп.
А им дуть в уши про исконность посконность несгибаемость- это просто смешно.
Браво, Зеленский!
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