Верховная рада одобрила закон о лишении депутатов неприкосновенности

15:22

Верховная рада внесла изменение в Конституцию Украины, лишив депутатов неприкосновенности. Соответствующее решение во вторник поддержали 373 парламентария при 300 минимально необходимых, сообщает ТАСС.

Ранее, 30 августа, законопроект был одобрен в первом чтении, "за" проголосовали 363 депутата.

В ходе нынешних прений против принятия законопроекта высказалась только фракция партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", сославшись на нарушение регламента при принятии документа. Фракция в полном составе отказалась от участия в голосовании. Представители остальных фракций высказались "за".

Конституционный суд в июне 2018 года признал соответствующим конституции законопроект президента о снятии депутатского иммунитета с украинских парламентариев с отсрочкой до 2020 года. Законопроект предлагает исключить из статьи 80 Конституции Украины части 1 и 3, которые предусматривают неприкосновенность депутатов и невозможность привлечения их к уголовной ответственности без согласия парламента.

В соответствии с внесенным президентом законопроектом статья 80 будет изложена в такой редакции: "Народные депутаты Украины не несут юридическую ответственность за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету".

Согласно процедуре, после подписания документа спикером Верховной рады и президентом Украины, закон вступит в силу с 1 января 2020 года.