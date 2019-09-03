]]>
]]>
Главная В мире Новости

Верховная рада одобрила закон о лишении депутатов неприкосновенности

15:22 3.09.2019
Фото с сайта president.gov.ua
Материалы по теме:

Верховная рада внесла изменение в Конституцию Украины, лишив депутатов неприкосновенности. Соответствующее решение во вторник поддержали 373 парламентария при 300 минимально необходимых, сообщает ТАСС.

Ранее, 30 августа, законопроект был одобрен в первом чтении, "за" проголосовали 363 депутата.

В ходе нынешних прений против принятия законопроекта высказалась только фракция партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", сославшись на нарушение регламента при принятии документа. Фракция в полном составе отказалась от участия в голосовании. Представители остальных фракций высказались "за".

Конституционный суд в июне 2018 года признал соответствующим конституции законопроект президента о снятии депутатского иммунитета с украинских парламентариев с отсрочкой до 2020 года. Законопроект предлагает исключить из статьи 80 Конституции Украины части 1 и 3, которые предусматривают неприкосновенность депутатов и невозможность привлечения их к уголовной ответственности без согласия парламента.

В соответствии с внесенным президентом законопроектом статья 80 будет изложена в такой редакции: "Народные депутаты Украины не несут юридическую ответственность за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету".

Согласно процедуре, после подписания документа спикером Верховной рады и президентом Украины, закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Темы: Украина, Внутриполитическая ситуация на Украине, Верховная Рада Украины
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.09.2019, 22:21
Гость: Ник16

Хороший пример для подражания!
03.09.2019, 22:21
Гость: Ник16

Ни-за-что!
03.09.2019, 20:51
Гость: Павел__

Дешёвка, если уж украинцы и их депутаты - марионетки, то совершенно неважно, есть у них неприкосновенность или нет её!
Если у них есть хозяин, то по одному его щелчку пальцев неприкосновенность с депутата будет снята!
Но ты, ольгинский - придумал очень забавное объяснение, почему отечественные ... никогда от своей неприкосновенности не откажутся!
Все комментарии (18)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.