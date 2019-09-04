Болгария призвала не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы

10:17

МИД Болгарии посоветовал посольству России не поддерживать «сомнительный тезис» о том, что Советский Союз освободил Восточную Европу от нацизма.

Дипломатическое ведомство выступило с таким заявлением перед выставкой «75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма», которая откроется 9 сентября в Российском культурном центре в Софии.

В министерстве назвали выставку вмешательством во внутриполитические дебаты. В МИД отметили, что признают вклад СССР в разгром нацизма, но считают, что советская армия принесла «полувековые репрессии» народам Центральной и Восточной Европы.

В посольстве России в Болгарии заявили, что «обескуражены» заявлением болгарских властей, поскольку на выставке хотят показать лишь архивные материалы. Выставка «не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским политическим дискурсом», добавили в посольстве.

«Эта выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским политическим дискурсом или отдельными политическими силами, поэтому мы несколько обескуражены тем, что можно делать какие-либо официальные заявления до ознакомления с самой экспозицией», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице российского посольства в Facebook.

В сентябре 1944 года войска СССР вошли в Болгарию, проведя операцию против болгарской и немецкой армий. Затем в республике распустили парламент и полицию и провели перестановку государственного аппарата. В МИД Болгарии обвинили СССР во временной оккупации страны.