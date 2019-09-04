]]> ]]>
Главная В мире Новости

Болгария призвала не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы

10:17 4.09.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

МИД Болгарии посоветовал посольству России не поддерживать «сомнительный тезис» о том, что Советский Союз освободил Восточную Европу от нацизма.

Дипломатическое ведомство выступило с таким заявлением перед выставкой «75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма», которая откроется 9 сентября в Российском культурном центре в Софии.

В министерстве назвали выставку вмешательством во внутриполитические дебаты. В МИД отметили, что признают вклад СССР в разгром нацизма, но считают, что советская армия принесла «полувековые репрессии» народам Центральной и Восточной Европы.

В посольстве России в Болгарии заявили, что «обескуражены» заявлением болгарских властей, поскольку на выставке хотят показать лишь архивные материалы. Выставка «не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским политическим дискурсом», добавили в посольстве.

«Эта выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским политическим дискурсом или отдельными политическими силами, поэтому мы несколько обескуражены тем, что можно делать какие-либо официальные заявления до ознакомления с самой экспозицией», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице российского посольства в Facebook.

В сентябре 1944 года войска СССР вошли в Болгарию, проведя операцию против болгарской и немецкой армий. Затем в республике распустили парламент и полицию и провели перестановку государственного аппарата. В МИД Болгарии обвинили СССР во временной оккупации страны.

Темы: Болгария, Европа, Международная политика, Международные отношения, История Второй мировой войны
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.09.2019, 18:43
Гость: Татьяна Алексеевна

А сколько у вас замов у министров? Женщина, что родила на улице просто исключение. У нас зато нет всяких там попоек коллективных типа октобера. Где напиваются до скотского состояния и вы ещё гордо величаете это праздником. И расскажи нам про смертность у вас от алкоголя.
04.09.2019, 18:23
Гость: сталкеру

вроде умный а пишешь глупость Что только болгары перметнулись к западу- нет конечно Все европейские бывшие соцстраны вступили в ЕС и в НАТО Да что европейцы если бывшие союзные республики активные члены этих блоков Почему-да потому что обжегшись с Союзом не хотят повторения украинского сценария и не хотят попасть под российскую оккупацию Как это было в 1945г
04.09.2019, 18:17
Гость: дан

и не только строят Вон даже туркам хваленые С-400 отдали за свои же деньги Кредит за который турки будут расплачиваться помидорами и другой зеленью а не живыми зелеными
Все комментарии (87)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.