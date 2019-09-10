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Рада приняла законопроект Зеленского об импичменте президента

13:12 10.09.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Депутаты Верховной Рады приняли в целом законопроект об импичменте, внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским. За него проголосовали 337 депутатов, сообщается на сайте украинского парламента.

В тексте законопроекта сказано, что депутаты Рады могут отстранить президента Украины в порядке импичмента только в том случае, если он совершил государственную измену или иное преступление. В документе говорится, что основанием для импичмента является письменное представление, подписанное большинством депутатов от конституционного состава.

После этого Рада принимает решение об инициировании импичмента и включении его в повестку дня сессии как безотлагательного. Проведением расследования в связи с возможным совершением президентом преступления занимается временная следственная комиссия. После рассмотрения выводов комиссии и принятия решения об обвинении президента Рада обращается в Верховный и Конституционный суды, которые должны вынести заключение о соблюдении процедуры и о том, что деяния президента содержат признаки госизмены.

Если Рада не принимает постановление об импичменте, она должна принести извинения. В случае отставки президента по собственному желанию парламент должен прекратить процедуру импичмента, а КС и ВС — закрыть производства.

Закон об импичменте президента Украины — это предвыборное обещание Владимира Зеленского. Он внес законопроект на рассмотрение парламента 29 мая, но предыдущий состав Рады отказался рассматривать документ.

Темы: Владимир Зеленский, Украина, Ситуация на Украине, Верховная Рада Украины
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Комментарии читателей
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10.09.2019, 19:32
Гость: ловуше

А азве Европеец хоть раз прокомментировал ситуацию по Украине?
10.09.2019, 18:35
Гость: ловушке

ну а когда главные специалисты по России -а их легион на КМ-начнут вопить что нам такой закон не нужен И что наш солнцеликий и богоизбранный может и будет править вечно Хотя и так уже правит десятилетия В условиях диктатуры даже принятие подобного закона не говоря уже о его исполнении кажется крамольным и уголовно наказуемым
10.09.2019, 15:56
Гость: хохол из хутора близ Диканьки

"...За него проголосовали 337 депутатов".
Это в первом чтении законопроекта. Затем глава парламента Разумков озвучил предложение голосовать закон в целом. Оппозиционные депутаты заявили о грубом нарушении регламента ВР и требовали не ставить его на голосование..
Но Разумков всё-таки вынес принятие в целом на голосование.
Его поддержали 245 депутатов ВР, из них 244 - нардепы от фракции "Слуга народа".
P.S.:
Всё остальное опубликованное в этой новости соответствует действительности.
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