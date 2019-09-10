Рада приняла законопроект Зеленского об импичменте президента

13:12

Депутаты Верховной Рады приняли в целом законопроект об импичменте, внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским. За него проголосовали 337 депутатов, сообщается на сайте украинского парламента.

В тексте законопроекта сказано, что депутаты Рады могут отстранить президента Украины в порядке импичмента только в том случае, если он совершил государственную измену или иное преступление. В документе говорится, что основанием для импичмента является письменное представление, подписанное большинством депутатов от конституционного состава.

После этого Рада принимает решение об инициировании импичмента и включении его в повестку дня сессии как безотлагательного. Проведением расследования в связи с возможным совершением президентом преступления занимается временная следственная комиссия. После рассмотрения выводов комиссии и принятия решения об обвинении президента Рада обращается в Верховный и Конституционный суды, которые должны вынести заключение о соблюдении процедуры и о том, что деяния президента содержат признаки госизмены.

Если Рада не принимает постановление об импичменте, она должна принести извинения. В случае отставки президента по собственному желанию парламент должен прекратить процедуру импичмента, а КС и ВС — закрыть производства.

Закон об импичменте президента Украины — это предвыборное обещание Владимира Зеленского. Он внес законопроект на рассмотрение парламента 29 мая, но предыдущий состав Рады отказался рассматривать документ.