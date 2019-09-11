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Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17

23:22 11.09.2019
Фото со страницы Владимира Цемаха в соцсети

Нидерланды переквалифицировали в подозреваемые по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 бывшего зенитчика самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха. Об этом сообщила Deutsche Welle депутат Европейского парламента от Нидерландов Кати Пири со ссылкой на письмо Совместной следственной группы (JIT, туда входят представители Австралии, Бельгии, Нидерландов и Украины).

Ранее  Цемах считался ключевым свидетелем по делу, а 7 сентября 2019 года вошел в список из 35 лиц, которых Украина отдала России в рамках обмена.

Решение властей Украины о включении Владимира Цемаха в список для обмена заключенными с Россией стало крайне болезненным как для Нидерландов, так и для родственников жертв MH17. «С международной точки зрения у Украины есть обязательства, предусматривающие всестороннее сотрудничество в попытках найти ответственных за сбитый самолет MH17. И отдав одного из подозреваемых Москве, Украина тем самым не сдержала свое обещание»,— приводит слова Пири «Коммерсант».

Настойчивое требование России отдать ей Владимира Цемаха свидетельствует о том, что Москва признает свою вину в катастрофе MH17, заявила европарламентарий. Кроме того, теперь у JIT нет практически никаких шансов допросить зенитчика, уверена она.

«Разумеется, мы можем попросить Россию предоставить его для допроса. Но мы не настолько наивны. Если бы Москва хотела, чтобы его можно было вызвать на допрос, она бы так не подчеркивала необходимость его выдачи. Поэтому я боюсь, что Цемах больше никогда не появится в суде в качестве свидетеля»,— сказала Кати Пири.

В июне 2019 года украинские спецслужбы задержали Цемаха в городе Снежное (территория, подконтрольная ДНР, 20 км от российской границы). Он был арестован по подозрению в причастности к крушению самолета, однако затем был освобожден под поручительство и включен в список обмена осужденными и задержанными между Россией и Украиной, который состоялся 7 сентября.

Темы: Отношения России и Украины, Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком
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Комментарии читателей
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12.09.2019, 07:42
Гость: Влад 33

Лохотрон в действии..)).
Промелькнула в СМИ информация, что перед решением Украины - выдать Цемаха - России, украинская сторона предоставила возможность Нидерландским следователям провести допрос Цемаха, что и было сделано.. ! Цемах ( инфа из открытых источников) был назначен на свою должность - После того как Боинг малазийский был сбит.. Я лично не уверен, что такого «важного» ( по сути - виновного в трагедии человека) как Цемах , будь он виновен, кому бы то ни было , кто-то стал бы выдавать ( обменивать).. - Бред какой-то ! Не подфартило с Цемахом Украине.. , поэтому и отдали!
- Механик, а что это за хренотень здесь написана в вашей бумаге:
- Свечи, Кабеля, фара передняя вы все поменяли , я понимаю, а вот дальше - Подфартило - 7 тысяч.. Это чего такое ?
Механик взял свою авторучку и со словами -«Ну, не подфартило!» - вычеркнул данный пункт из счёта за проделанную работу..))
Удачи всем!
12.09.2019, 07:40
Гость: le docteur

Сегодня зенитчик Цемах, потом лётчик Волошин, так и до президента Януковича дойдёт!
12.09.2019, 07:21
Гость: Владимирыч

Пора на голландскую комиссию уголовноедело заводть за подтсовку фактов.
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