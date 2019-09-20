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Белоруссия упростит визовый режим с Евросоюзом

14:36 20.09.2019
Фото с сайта sb.by
Фото с сайта sb.by
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается заключить соглашение с Европейским союзом, которое упростит процесс выдачи виз и реадмиссии. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на белорусский МИД.

Как отметили в ведомстве, глава государства принял такое решение, «понимая высокую значимость мобильности для граждан» Белоруссии.

Проект соглашения подразумевает, что стоимость шенгенской визы для белоруссов будет снижена с 60 евро до 35 евро. Вместе с тем решения о выдаче виз станут принимать в срок до десяти дней (до 30 дней при дополнительной проверке).

Документ будет подписан сторонами после того, как текст соглашения ратифицирует Национальное собрание Белоруссии и его одобрит Европарламент.

В начале месяца сообщалось, что Белоруссия и США договорились восстановить дипломатические представительства на уровне послов после одиннадцатилетнего перерыва. Белоруссия отозвала посла из Штатов еще в марте 2008 года. Это произошло на фоне введения американских санкций в отношении белорусских компаний, вскоре после этого посол США также покинул Минск.

Темы: Белоруссия, Международные отношения, Погранично-визовые вопросы за рубежом, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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20.09.2019, 20:06
Гость: Русский

Заруби себе на носу: КРЫМ НАШ. И навсегда.
И второе, если долго будешь упрямится, быстрее помрешь он безнадеги. История.
20.09.2019, 17:47
Гость: Хмы

Ты исчо забыл пинддосов во Вьетнаме...
20.09.2019, 17:37
Гость: Хмы

Теперь Батьке избиратели навезут парусиновых порток, кружевных стрингов, жевательной резины.
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