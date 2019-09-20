В Пентагоне заявили о готовом плане прорыва ПВО Калининграда

11:31

Соединенные Штаты разработали план прорыва российских ПВО в Калининградской области. Об этом заявил главнокомандующий американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харриган, пишет Breaking Defense.

«Мы тренируемся для этого. Мы все время обдумываем эти планы, и... если это когда-нибудь потребуется, мы будем готовы», — сказал Харриган.

Он добавил, что необходимые для этого маневры регулярно отрабатываются. Что входит в сам «план», военнослужащий не уточнил, но добавил, что в случае российской агрессии из Калининграда ответ США будет всесторонним, быстрым и эффективным.

Между тем Breaking Defense сообщает, что речь идет о многодоменной операции, которая подразумевает одновременное воздействие на объекты противника воздушными, наземными, морскими и космическими системами, а также применение киберсредств и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В ответ на эту новость губернатор Калининградской области Антон Алиханов посоветовал Харригану не связываться с русскими и читать исторические книги.

«У многих людей, которые плохо учили историю, были планы в отношении нашей страны. Но жизнь показала, что помимо того, чтобы заниматься картами и разработкой планов, надо бы еще и книжки почитать о том, как эти планы закончились для планировщиков. Желаю всем генералам США читать книжки о России и помнить, что как бы ни был хорош план, всегда есть русские и исторический опыт», — заявил РБК Алиханов.

Минувшей весной начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфейн заявил, что Штаты готовят новую концепцию ведения боевых действий в ответ на угрозу конфликта с Китаем, РФ и другими странами. Он отметил, что концепция предусматривает скрытное совместное проникновение на территорию противника на суше, в воздухе и на море, а ведущую роль в этом плане должен играть истребитель F-35.