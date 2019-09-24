Трамп заблокировал выделение финансовой помощи Украине
Президент США Дональд Трамп распорядился временно блокировать выделение Украине финансовой помощи. Об этом написало издание Washington Post со ссылкой на свои источники в администрации Белого дома.
По данным издания, Трамп поручил и.о. главы аппарата Белого Дома временно заблокировать выделение Киеву 400 млн долларов на военну. помощь из-за высокого уровня коррупции на Украине. Кроме того президент США в принципе сомневается в необходимости выделения таких стредств.
Отмечается, что данное распоряжение было дано за неделю до разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Трамп также считает, что Европа должна начать вносить свою лепту в финансовую помощь Украине, та как Украина находится "на заднем дворе" европейских стран.
"Они не делают этого. Только Соединенные Штаты. Мы даем большое количество денег, и я спрашиваю: с какой стати?" - заявил Трамп.