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Трамп заблокировал выделение финансовой помощи Украине

18:30 24.09.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Президент США Дональд Трамп распорядился временно блокировать выделение Украине финансовой помощи. Об этом написало издание Washington Post со ссылкой на свои источники в администрации Белого дома.

По данным издания, Трамп поручил и.о. главы аппарата Белого Дома временно заблокировать выделение Киеву 400 млн долларов на военну. помощь из-за высокого уровня коррупции на Украине. Кроме того президент США в принципе сомневается в необходимости выделения таких стредств.

Отмечается, что данное распоряжение было дано за неделю до разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп также считает, что Европа должна начать вносить свою лепту в финансовую помощь Украине, та как Украина находится "на заднем дворе" европейских стран.

"Они не делают этого. Только Соединенные Штаты. Мы даем большое количество денег, и я спрашиваю: с какой стати?" - заявил Трамп. 

Темы: Владимир Зеленский, Дональд Трамп, США, Украина
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Комментарии читателей
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25.09.2019, 00:41
Гость: Украина - это имитация

Как были в РИ и в СССР придатком, которым управляли по телефону из Спб или из Москвы, как и остались неспособными к самостоятельному существованию.
Как говорится - гебен зи мир битте этфвс копекс...
25.09.2019, 00:21
Гость: ты о чем,

дядя ? Слово "временно" не усмотрел ?
24.09.2019, 22:01
Гость: Беглый

Если такими темпами начнут продвигаться, глядишь и Крымнаш признают.
)))!
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