Трамп заблокировал выделение финансовой помощи Украине

18:30

Президент США Дональд Трамп распорядился временно блокировать выделение Украине финансовой помощи. Об этом написало издание Washington Post со ссылкой на свои источники в администрации Белого дома.

По данным издания, Трамп поручил и.о. главы аппарата Белого Дома временно заблокировать выделение Киеву 400 млн долларов на военну. помощь из-за высокого уровня коррупции на Украине. Кроме того президент США в принципе сомневается в необходимости выделения таких стредств.

Отмечается, что данное распоряжение было дано за неделю до разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп также считает, что Европа должна начать вносить свою лепту в финансовую помощь Украине, та как Украина находится "на заднем дворе" европейских стран.

"Они не делают этого. Только Соединенные Штаты. Мы даем большое количество денег, и я спрашиваю: с какой стати?" - заявил Трамп.