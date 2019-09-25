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Абэ заявил о необходимости изменения структуры Совбеза ООН

10:01 25.09.2019
Синдзо Абэ
Фото с сайта 24smi.org
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о необходимости провести структурную реформу Совбеза ООН, пишет РИА Новости.

По ловам Абэ Япония планирует участвовать в выборах в 2022 года и рассчитывает на поддержку "многих стран". "Прошу вас поддержать нас", - заявил Абэ. Япония рассчитывает войти в состав СБ ООН на постоянной основе, наряду с другими странами.

Он обратил внимание на то, что Япония вносит существенный вклад в дело борьбы с преступностью, образования, повышения социальной роли женщин.

Так, в течение трех лет Япония поможет получить качественное образование девяти миллионам детей и молодежи из Азии и Африки.

На сегодняшний день СБ ООН состоит из пяти постоянных членов, у которых есть "право вето": Великобритания, Китай, Россия, США, Франция, - и десяти непостоянных.

Разговоры о необходимости реформы Совбеза ООН ведутся с начала 90-х годов. Лидеры многих стран считают, что организация должна стать более представительной, эффективной и действенной в решении вопросов международного мира и безопасности. В частности глава МИД ФРГ Хайко Маас заявлял, что состав организации не соответствует духу современности.

Темы: Япония, Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
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25.09.2019, 14:47
Гость: ABCD

В совбезе страны победительницы фашизма, не понятно что там делает Франция.. Япония страна побеждённая в второй мировой войне- страна агрессор.
Что ей делать в совбезе ООН? Если вспомнить, одна только Япония виновна в Китае в смерти 23 миллионов, не считая Филиппин и других регионов Тихого океана.
США разрушают ООН послевоенного периода.
25.09.2019, 14:31
Гость: Алтаец

Япония - не суверенная страна, а филиал Штатов. А Штатам крайне хочется иметь в Совбезе два голоса. Вот и дали пинка своей шестерке.
25.09.2019, 13:04
Гость: ага))

Не японцам кого учить. Было много попыток организовать совместные азиатские оргаизации, выжило лишь АСЕАН. Никто не мешает ему и другим поддакивающим включать в эти организации по своим принципам и другие страны. Ну так нет таких стран.
Именно благодаря вотумам имеет место какое-никакие равновесие интересов в мире. Ну да, РФ почти выродилось благодаря ЕБН, ВВП, ДАМ, Жирикам и другим, и теперь не внушает уважения что было у СССР. Палочное управление новых сторонников уж точно не привлечёт, ну разве что у оторв международной политики.
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