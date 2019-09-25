Абэ заявил о необходимости изменения структуры Совбеза ООН

10:01

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о необходимости провести структурную реформу Совбеза ООН, пишет РИА Новости.

По ловам Абэ Япония планирует участвовать в выборах в 2022 года и рассчитывает на поддержку "многих стран". "Прошу вас поддержать нас", - заявил Абэ. Япония рассчитывает войти в состав СБ ООН на постоянной основе, наряду с другими странами.

Он обратил внимание на то, что Япония вносит существенный вклад в дело борьбы с преступностью, образования, повышения социальной роли женщин.

Так, в течение трех лет Япония поможет получить качественное образование девяти миллионам детей и молодежи из Азии и Африки.

На сегодняшний день СБ ООН состоит из пяти постоянных членов, у которых есть "право вето": Великобритания, Китай, Россия, США, Франция, - и десяти непостоянных.

Разговоры о необходимости реформы Совбеза ООН ведутся с начала 90-х годов. Лидеры многих стран считают, что организация должна стать более представительной, эффективной и действенной в решении вопросов международного мира и безопасности. В частности глава МИД ФРГ Хайко Маас заявлял, что состав организации не соответствует духу современности.