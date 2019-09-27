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Белоруссия предложила миру подписать декларацию об отказе от РСМД

08:48 27.09.2019
Фото с сайта army.mil
Фото с сайта army.mil
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Минск призвал международное сообщество отказаться от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности. В Белоруссии заявляют, что работу по разработке соответствующей декларации нужно начинать незамедлительно.

Официальную позицию Минска озвучил глава МИД страны Владимир Макей «на полях» Генассамблеи ООН, передает РИА «Новости». Макей напомнил, что минувшим летом прекратил действовать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Соглашение было «символом окончания холодной войны» и одной из основных частей «современной разоруженческой архитектуры».

«Возникла реальная угроза появления таких ракет с подлетным временем в несколько минут в различных регионах мира, в том числе в Европе», — заявил Макей.

По его словам, Минск настаивает на безотлагательных действиях, которые бы помогли сохранить достижения ДРСМД на территории европейского континента. Оптимальными площадками для такой работы, по словам белорусского министра, могли бы оказаться ООН и ОБСЕ.

«Глава белорусского государства выступил с инициативой о разработке декларации ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе», — добавил Макей.

Главной компонентой такого документа глава ведомства назвал «твердое обязательство стран» по неразмещению на своей территории РСМД. Кроме того, по его словам, необходимо отказаться от их производства.

«Призываем государства по обе стороны Атлантики, которым небезразлична судьба человечества, поддержать нас в этом начинании», — заключил Владимир Макей.

Темы: Белоруссия, Ракеты, Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
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27.09.2019, 11:05
Гость: очередное белорусское предложение

Лучше бы батька предложил полякам убрать американские военные базы,т.к.на территории Беларуси нет российских военных баз,кроме радиотехнических объектов.
27.09.2019, 10:50
Гость: Оллес

Так будет ЕЩЕ убЕдительней:
ракет надо как раз побольше,потому что евро-мировые фашистики по-другому не понимают,и здравых советов не слушают.Опять придется фашистикам хвост откручивать как 75 лет назад,и по тыкве стучать,пока дойдет,что на Россию прыгать не надо :)
27.09.2019, 10:26
Гость: Русский

..)))))), ну кто такая белоруссия?! И что она "может" предложить Миру, если она сама НИЧЕГО не имеет и главное - НЕ МОЖЕТ! Это типа сотрясание воздуха бусами нищего африканского племени . И то бусы подарены…))))
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