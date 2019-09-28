В Венесуэлу прибыли военные специалисты из России

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Несколько дней назад в Венесуэлу прибыла группа российских специалистов для ремонта военной техники. Об этом сообщил президент старны Николас Мадуро. Он уточнил, что в Венесуэле "приземлились два самолета с персоналом для военно-технической поддержки".

По его словам, эта группа российских специалистов сменила в Венесуэле коллег, ранее вернувшихся на родину. Они, как утверждает Мадуро, "займутся ремонтом", но более подробно о предстоящей им работе он не рассказал, сообщает "Интерфакс".

Мадуро также заверил, что в ходе своего недавнего визита в Россию получил от президента РФ Владимира Путина "всеобъемлющую поддержку в политической, дипломатической и военной сферах". Кроме того, венесуэльский президент заявил о наличии "соглашения по восстановлению экономики Венесуэлы".