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В Венесуэлу прибыли военные специалисты из России

10:40 28.09.2019
Николас Мадуро. Фото с сайта ru.wikipedia.org
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Несколько дней назад в Венесуэлу прибыла группа российских специалистов для ремонта военной техники. Об этом сообщил президент старны Николас Мадуро. Он уточнил, что в Венесуэле "приземлились два самолета с персоналом для военно-технической поддержки".

По его словам, эта группа российских специалистов сменила в Венесуэле коллег, ранее вернувшихся на родину. Они, как утверждает Мадуро, "займутся ремонтом", но более подробно о предстоящей им работе он не рассказал, сообщает "Интерфакс".

Мадуро также заверил, что в ходе своего недавнего визита в Россию получил от президента РФ Владимира Путина "всеобъемлющую поддержку в политической, дипломатической и военной сферах". Кроме того, венесуэльский президент заявил о наличии "соглашения по восстановлению экономики Венесуэлы".

Темы: Россия, Венесуэла
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Комментарии читателей
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28.09.2019, 21:41
Гость: Лена

Вы меня извините, но Россия не была бы жалким осколком СССР, если бы в ней не сидела на вершине власти марионетка ЗАПАДА, уничтожающая народ России и завозящая на место убиваемых русских среднеазиатских мигрантов.
28.09.2019, 21:39
Гость: читаю перлы Ляксевны и слышится

..=от Москвы до Британских морей -Красная Армия всех сильней=..Угадал,Ляксевна?
28.09.2019, 20:51
Гость: Оллес

Это хорошо.Пора пиндосикам вторую Кубу устроить :)
Все комментарии (29)
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