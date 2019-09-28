Владимир Путин посетит церемонию прощания с Жаком Шираком в Париже

18:22

Жак Ширак. Фото со страницы AFP в соцсети

Президент России Владимир Путин посетит церемонию прощания со скончавшимся экс-президентом Франции Жаком Шираком, которая пройдет 30 сентября в Париже, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-слуюбу Кремля.

Церемония в память о Шираке пройдет в парижском соборе Сен-Сюльпис, на ней будут присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон и порядка 30 глав государств и правительств.

Бывший президент Франции Жак Ширак умер 26 сентября в возрасте 86 лет. Он занимал пост президента с 1995 по 2007 год.