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Владимир Путин посетит церемонию прощания с Жаком Шираком в Париже

18:22 28.09.2019
Жак Ширак. Фото со страницы AFP в соцсети
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Президент России Владимир Путин посетит церемонию прощания со скончавшимся экс-президентом Франции Жаком Шираком, которая пройдет 30 сентября в Париже, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-слуюбу Кремля.

Церемония в память о Шираке пройдет в парижском соборе Сен-Сюльпис, на ней будут присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон и порядка 30 глав государств и правительств.

Бывший президент Франции Жак Ширак умер 26 сентября в возрасте 86 лет. Он занимал пост президента с 1995 по 2007 год.

Темы: Франция, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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28.09.2019, 21:21
Гость: главное -

мотаться по международным тусовкам.
дела страны по боку.
в лавке оставлен медведь.
28.09.2019, 20:33
Гость: У них и у нас:

Во Франции Жак не вцеплялся в престол, -
Свободным от трона из жизни ушёл!
В РФ же с трудом представляется, чтобы
Верховный рулил не до самого гроба...
28.09.2019, 20:33
Гость: Skeptik

Сначала его пригласил Макрон
Потом он смог поехать прощаться с Шираком
Получит задание от заместителя Ротшильдв по Европе
Все комментарии (6)
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