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Граждане Белоруссии стали чаще получать карту поляка

23:08 30.09.2019

С 2008 года более 131 тыс. граждан Белоруссии получили карту поляка. Об этом сообщило министерство иностранных дел Польши.

По данным ведомства, белорусы чаще граждан других стран получают карту поляка. На втором месте – украинцы, пишет издание "Взгляд".  

Для получения данной карты нужно не только доказать наличие польских корней и сдать экзамен по польскому языку, но и пройти собеседование с консулом по вопросам польской истории, культуры и традиций.

При этом в Белоруссии действуют ограничения получения карты поляка - этим документом запрещено пользоваться чиновникам, а те у кого она уже есть, не могут избираться в верхнюю и нижнюю палаты парламента.

Темы: Белоруссия
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Комментарии читателей
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01.10.2019, 01:42
Гость: Полиграф Полиграфович

"Господа все в Париже."
01.10.2019, 00:32
Гость: охотник за бакланами

У российских чиновников, все семьи и счета в Европе, а на выходные чиновники улетают к себе домой в ЕС (даже Соловьёв-Шапиро, строит вторую виллу в загнивающей Европе, а не в Пензенской области )
Так почему вы считаете что у соседних прав нет к евроинтеграции, не надоело заниматься лицимерием?
Русская элита - во все времена, и при любом строе, стремилась свалить из России,на Запад, так что хватит этих сказок про загнивающий запад,братство народов, и остальной бред, вам никто уже не верит.
01.10.2019, 00:27
Гость: кадет

Есть карта поляка. Есть карта немца. Уверен, что есть и карта катайца, индийца. На вопрос русских почему не создают карту русского всегда следует ответ либерал-космполитов из Правительства - А как вы будете отличать русских. В ответ мне всегда хочется ответить "нашим" "всезнающим" космополитам-инородцам пусть спросят поляков как они отличают своих поляков от не поляков.
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