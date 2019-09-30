Граждане Белоруссии стали чаще получать карту поляка

23:08

С 2008 года более 131 тыс. граждан Белоруссии получили карту поляка. Об этом сообщило министерство иностранных дел Польши.

По данным ведомства, белорусы чаще граждан других стран получают карту поляка. На втором месте – украинцы, пишет издание "Взгляд".

Для получения данной карты нужно не только доказать наличие польских корней и сдать экзамен по польскому языку, но и пройти собеседование с консулом по вопросам польской истории, культуры и традиций.

При этом в Белоруссии действуют ограничения получения карты поляка - этим документом запрещено пользоваться чиновникам, а те у кого она уже есть, не могут избираться в верхнюю и нижнюю палаты парламента.