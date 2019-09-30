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Британия заявила о пребывании в состоянии войны из-за кибератак

12:02 30.09.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Великобритания находится в состоянии постоянной войны из-за кибератак с территорий России, Китая и других государств, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на начальника британского штаба обороны генерала Николаса Картера.

По его словам, границы между состоянием мира и войны стираются из-за соперничества крупных держав. Основная угроза связана с информационным пространством и исходит, в первую очередь, от Китая и России.

Картер добавил, что власти Великобритании не оставят это без последствий.

В последнее время власти Британии все чаще обвиняет Москву в организации кибератак на королевство. Российские власти, в свою очередь, отмечали бездоказательность подобных обвинений.

Темы: Великобритания, Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей
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Комментарии читателей
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30.09.2019, 18:27
Гость: опровержение бездоказательных обвинений

ИхТамНет!!!
30.09.2019, 18:14
Гость: Алтаец

А этот, которого британская лаборатория в Солсбери отравила газом "Новичок", по приказу Терезы Мэй, жив ещё?
Дочку его жалко. Ни за что попала.
Господи, ну чем она Англия-то не угодила?
30.09.2019, 18:02
Гость: Англия жалуется?

А что же сами? В августе текущего года появилась информация о появлении в Великобритании специального соединения по ведению гибридной войны. Соответствующей структурой стала 6-я дивизия, образованная на базе так называемого Force Troops Command. 6-я дивизия теперь будет нацелена на ведение кибер- и электронной войны, проведение разведывательных и информационных операций, а также ведение неконвенционных боевых действий силами специализированной пехотной группы.
То есть,как в методичке и написано. Вор первый кричит:"Держи вора!"
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