Британия заявила о пребывании в состоянии войны из-за кибератак

12:02

Великобритания находится в состоянии постоянной войны из-за кибератак с территорий России, Китая и других государств, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на начальника британского штаба обороны генерала Николаса Картера.

По его словам, границы между состоянием мира и войны стираются из-за соперничества крупных держав. Основная угроза связана с информационным пространством и исходит, в первую очередь, от Китая и России.

Картер добавил, что власти Великобритании не оставят это без последствий.

В последнее время власти Британии все чаще обвиняет Москву в организации кибератак на королевство. Российские власти, в свою очередь, отмечали бездоказательность подобных обвинений.