Отношения Владимира Зеленского с Западом: позор за позором

В отчаянных попытках понравиться западным лидерам украинский президент без опыта и образования попадает в одну неловкую ситуацию за другой

Сколько ему осталось до «нерукопожатности»?

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В 2019 году на Западе испытывали серьезные надежды относительно Украины. Некоторые опасения, конечно, тоже были. Уж слишком рискованно выглядел лидер президентской гонки, киношное альтер-эго которого прямым текстом посылает МВФ. Да и связи кандидата в президенты с олигархом Игорем Коломойским настораживали. И все же Зеленский, казалось, дарил Западу определенные шансы.

Начавшееся в 2014 году противостояние с Россией приняло откровенно патовый характер. Москва, хоть и с некоторым напряжением, но переварила введенные против нее санкции. Более того, Россия выстояла, несмотря на то, что неблагоприятная конъюнктура на нефтяном рынке существенно «уронила» экспортные доходы и курс рубля.

При этом все вменяемые политики уже прекрасно понимали, что Крым вошел в Россию всерьез и никуда больше не уйдет. А также – что у кризиса в Донбассе нет военного решения. Украина при этом не демонстрировала ни малейших успехов в борьбе с коррупцией и обретении способности содержать себя самостоятельно.

На этом фоне европейский бизнес все хуже понимал, зачем он должен нести санкционные убытки, а население ряда европейских стран (особенно традиционно связанных с РФ, вроде Финляндии, Болгарии и Словакии) уже открытым текстом говорло, что санкции против России – бессмысленны и их пора менять. Запрос на поиск компромисса с Россией по украинскому вопросу на глазах становился все сильнее.

Однако при Петре Порошенко, наладившем близкие отношения с рядом видных деятелей Демократической партии США, шансы что-либо изменить стремились к нулю. Воодушевленный Вашингтоном, потери которого от конфликта были куда меньше европейских, Порошенко стоял за войну «до последнего украинца». С учетом такой самоотверженности, просто отмахнуться от Киева европейцам было неудобно.

Зеленский же казался некоторым наивным европейцам настоящей находкой. При умеренно-прозападной риторике, он в то же самое время по ходу предвыборной кампании делал реверансы в сторону русскоязычных украинцев и России – обещал договариваться с кем угодно ради мира, критиковал навязчивую украинизацию и направленные против России санкции (конечно, параллельно бросал и откровенно русофобские заявления, но их многие почему-то не замечали).

Уровень же «антикоррупционности» в программе «слуги народа» просто зашкаливал. Такой набор качеств потенциального украинского лидера давал шанс Европе сохранить лицо при переговорах с Россией. Если официальный Киев готов договариваться – то с Брюсселя, Берлина или Парижа вообще взятки гладки.

Но все сразу пошло не так. Уже в июле украинские оппозиционные СМИ заговорили о том, что «Слуга народа» Зеленского превращается в партию войны с Россией. Очевидным стало влияние на политику Зеленского Коломойского. Суды одно за другим начали принимать решения в пользу олигарха, офис главы государства возглавил «приватовский» юрист Андрей Богдан, а высокопоставленные чиновники заговорили о том, что государство должно из бюджета оплатить долги «Укрнафты» (40% акций которой контролируются Коломойским) и «договориться» с прежними собственниками по компенсациям за национализацию Приватбанка.

Фактически речь шла о том, что бюджет обязан компенсировать многолетнему шефу нового президента миллиарды долларов. Сам олигарх тем временем куражился, публично «предсказывая» в СМИ кадровые назначения Зеленского (которые обычно сбывались) и рассуждая на тему дефолта.

И если вопрос с зависимостью Зеленского от днепропетровского олигарха более или менее понятен (новый президент долгие годы был членом его бизнес-команды и в ней же, судя по всему, и остался), то с воинственной риторикой все немного сложнее – здесь речь идет, скорее всего, о неких теневых договоренностях украинских бизнесменов с американскими. Зеленский пошел на стремительное сближение с США – только не с демократами, как Петр Порошенко, а с командой Дональда Трампа, и, похоже, сильно просчитался.

Зеленскому начали поступать прямые и косвенные сигналы, свидетельствующие о том, что поддержка Западом позиции Киева перестала быть безусловной. Вместо поощрения нового украинского лидера стали откровенно заставлять договариваться с Россией и Донбассом.

В конце августа 2019 года президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с Зеленским призвал его к «скорейшему прогрессу в осуществлении мер в области безопасности и политики» для ликвидации кризисной ситуации в Донбассе. Это прозвучало практически как обвинение в адрес официального Киева в нежелании добиваться мира.

С учетом разговоров Макрона о том, что изолировать Россию невыгодно для Запада, а также о Европе от Лиссабона до Владивостока, ситуация складывается для Украины не лучшим образом. О безусловной поддержке Киева больше не может быть и речи.

Пусть и в более сдержанной тональности, но к миру призывал и официальный Берлин.

Впрочем, это было до обнародования телефонного разговора между Трампом и Зеленским, в котором украинский лидер в ответ на высказывания американского коллеги принялся откровенно поливать грязью европейских политиков, немало сделавших для сохранения киевского режима, фактически обвиняя их в том, что они ничего не делали для Украины.

Конечно, по-человечески этому плевку Зеленского в спину европейцам нельзя не порадоваться – это стало своего рода моральной «ответкой» за то, что Париж с Берлином годами прикрывали киевских детоубийц. Но в любом случае, украинский горе-президент проявил черную неблагодарность. Ведь, помогая Незалежной начиная с 2014 года, Европа понесла многомиллиардные финансовые убытки.

Или уровня интеллекта у эстрадного комика не хватает для осознания того, что с каждым не проданным в Россию станком, с каждой не поставленной платой, с каждым не заключенным энергетическим контрактом и с каждым не доехавшим российским туристом европейские экономики несли прямые потери? США же пытались на этом банально заработать, продвигая на рынки ЕС в красивой упаковке «энергонезависимости» свой газ.

Как бы там ни было, но автор этих строк просто не может дождаться прямой трансляции с какого-нибудь грядущего саммита, на котором Зеленский будет вынужден смотреть в глаза Меркель и Макрону. И конечно, ему не стоит больше обижаться, если,например, работы по продвижению «Северного потока-2» и «Турецкого потока» в Европу теперь станут еще более интенсивными...

Впрочем, «пинать» Украину в последнее время стало своего рода трендом. И если Париж с Берлином проявляли еще при этом некоторую долю дипломатизма, то другие европейские столицы были более категоричны. Так, президент Словении Борут Пахор недавно порекомендовал коллегам по ЕС фактически навсегда снять вопрос членства в Союзе Турции и Украины, предоставив им некий особый статус. А власти Эстонии и вовсе заговорили об отмене для украинцев безвизового режима. Президент Чехии Милош Земан после прихода к власти на Украине Владимира Зеленского в очередной раз призвал отменить антироссийские санкции. Кроме того, он встретился с делегацией требующих автономии в составе Украины русинов, из-за чего между Украиной и Чехии разгорелся дипломатический скандал.

Не сложатся, судя по всему, отношения у Зеленского и с властями Венгрии. После того, как он заверил официальный Будапешт в своем дружеском расположении, кабинет министров Украины объявил о грядущем закрытии всех «неукраинских» школ. А значит, и венгерских в том числе. Любви к Украине это венграм точно не добавит. Похожая ситуация у Украины, впрочем, сложилась также с Румынией и Болгарией.

Успел Киев, похоже, подпортить отношения и с Амстердамом. Тут украинские власти «удружили» сами себе, широко распиарив историю с похищением из ДНР военного пенсионера Владимира Цемаха, которого пытались представить если не «соучастником», то «свидетелем» уничтожения летевшего в Малайзию «Боинга». Однако в Киеве из пенсионера, очевидно, не смогли выбить «признаний», запланированных следствием, и Цемаха быстро обменяли.

Очевидно, до украинских властей дошло, что общение пленного с нидерландским следствием только усложнит положение официального Киева, и от него технично избавились. Вот только официальный Амстердам остался в дураках. И теперь парламент Нидерландов уже инициировал разбирательства относительно роли в гибели самолета властей Украины – в частности, в контексте того, почему небо над зоной военных действий не было закрыто.

Кстати, ставка, сделанная Зеленским на Дональда Трампа, которого он открыто называл своим «великим учителем», сама по себе весьма сомнительна. Во-первых, в 2020-ом в США грядут выборы. И не факт, что нынешний хозяин Белого дома сохранит свой пост. Если же к власти в Штатах придут демократы, то они быстро припомнят Зеленскому то, как он де-факто поддержал эксцентричного республиканца.

А во-вторых, Трамп тоже личного доверия или уважения к украинским властям не испытывает. Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, давая показания в Конгрессе, заявил, что Трамп не желал встречаться с Зеленским, так как считает Незалежную коррумпированной страной, «полной ужасных людей».

В ходе общениях с Зеленским на полях Генассамблеи ООН, Трамп достаточно демонстративно проигнорировал предложение посетить Украину или принять официальный визит Зеленского, отделавшись ничего не значащим «постараюсь». И порекомендовал вдруг украинскому лидеру искать взаимопонимания с Владимиром Путиным, хотя сам параллельно рассуждал о передаче Украине для борьбы с РФ оружия и молча принимал откровенно русофобскую риторику своего окружения.

Конечно, страны Западной Европы не стали больше любить Россию, и от них не стоит ждать чего-либо хорошего, но симпатия по отношению к киевскому режиму явно сходит на нет.

Зеленский, имея неплохие стартовые позиции, из-за отсутствия дипломатического опыта и нормального образования сел в огромную грязную лужу. И сможет ли он из нее встать, теперь большой вопрос...