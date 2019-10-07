Удар по детству: в США выпустили «Барби-трансгендеров»

Новому поколению хотят окончательно подорвать психику серией «гендерно-нейтральных» кукол?



Фото: MATTEL

Американская компания по производству игрушек Мэттел выпустила серию... «гендерно-нейтральных» кукол Creatable World. Черты лица игрушки разработаны таким образом, чтобы кукла была похожа одновременно и на мальчика, и на девочку. Волосы короткие. Однако в наборе с игрушкой идет целый ворох париков и одежды для обоих полов. «Мальчика» за минуту можно одеть в специально подобранную женскую одежду или превратить в модную девочку, сообщает Time.

Автор Time с гордостью пишет о том, что кукла является «явным намеком» на трансгендера. А также - жестко критикует тех людей, которым не нравится, когда их дети занимаются чем-либо «не свойственным» их полу. Он с возмущением пишет о том, что «всего лишь» 64% родителей американских мальчиков согласны с тем, что их сыновья могут заниматься «девчачьей» деятельностью.

В 2015 году компания Target уже ликвидировала в детских магазинах отделы для мальчиков и для девочек. В том же году Disney начал производить для девочек карнавальные костюмы «Капитана Америка», а для мальчиков – Белль.

В 2018 году примеру этих «прогрессивных» брендов последовал и Мэттел, также ликвидировавший раздельные секции в магазинах.

Однако новая кукла, по мнению журналистов Time, является чем-то принципиально новым, более «продвинутым», чем все прошлые попытки игрушечной индустрии продвинуть идеи «равноправия».

Автор статьи с радостью констатирует, что количество детей с половыми нарушениями в США стремительно растет. Репрезентативные опросы среди совсем маленьких детей пока не проводились. Однако, согласно итогам социсследования, проведенного Институтом Уильяма, около 27% американских подростков считают, что их пол не соответствует действительности.

В компании Мэттел новую куклу называют «продуктом для прогрессивной части страны». Кстати, американским ритейлерам идея понравилась. Они готовы с удовольствием нести идеи трансгендерности в детские массы.

Инициаторы этой отвратительной истории делают вид, что их не смущает резкий рост количества детей с нарушениями на «гендерной» почве. Впрочем, никого на Западе не смущает и тот факт, что лишь менее половины молодых британцев в возрасте от 18 до 24 лет сегодня называют себя «полностью гетеросексуальными».

А ведь, по идее, должно! Недавно международная группа исследователей окончательно развеяла миф о «генетической» предрасположенности людей к гомосексуализму и другим подобным состояниям.

Из этого следует, что в большинстве случаев нарушения ориентации возникают под влиянием неких внешних факторов. Ими гипотетически могут быть совращение, влияние родителей, рассказы педагогов, увиденные воочию примеры поведения других людей. Ну и, вероятно, куклы – вроде тех, которые презентовал Мэттел.

Таким образом, «Барби», превращающаяся из мальчика в девочку и обратно, может оказать травмирующее воздействие на ребенка. В мозгу малыша, которому при помощи такой куклы начнут объяснять, что мальчик может «легко стать девочкой», запросто могут произойти необратимые изменения.

На фоне тотального навязывания детям интимной тематики в школах, это способно превратиться во взрывоопасную смесь. Фактически, детей лишают детства и даже такого любимого либералами «личного выбора».

Молоденьких учительниц в Штатах отправляют на долгие годы в тюрьму за романы с 17-летними учениками, считая это «совращением». Зато когда учащимся младших классов в школе рассказывают об однополых отношениях и самоудовлетворении, и учат их при помощи специальных кукол превращать мальчиков в девочек – это считается нормой.

Двойные стандарты? Нет, не слышал...

Какие идеи придут «прогрессивным» западным педагогам и психологам в голову после «меняющей пол» Барби, даже представить страшно. Но на фоне подобных новостей начинаешь невольно задумываясь над тем, что Железный занавес – не такая и плохая штука...