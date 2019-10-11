Путин усомнился в способности Зеленского развести войска в Донбассе

14:01

Несмотря на то, что ЛНР и ДНР готовы к отводу сил в Донбассе, со стороны Киева никаких шагов не предпринимается. Обеспечить развод боевых подразделений президент Украины Владимир Зеленский не в состоянии, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании стран глав СНГ. Его процитировало РИА «Новости».

«Договорились о разводе сил, но никак президент действующий не может обеспечить развод боевых подразделений и техники. Ну не может», — сказал российский лидер.

По его словам, к линии разграничения «подъехали националистические военные формирования». Они займут позиции, если армия их покинет. Пока что ничего не происходит, хотя со стороны ополченцев уже «дважды или трижды» поступал сигнал о готовности.

«Ракету пускали белую, сигнал, с той стороны ничего, никакого ответа нет», — подчеркнул Владимир Путин.

На минувшей пресс-конференции Зеленский заметил, что в ноябре между Россией, Украиной, Германией и Францией состоятся переговоры в «нормандском формате».

Политик также напомнил, что «формула Штайнмайера» начнет действовать после того, как закон об особом статусе Донбасса вступит в силу. Причем об автономии для ДНР и ЛНР в нем речи не идет. Протесты против документа он объяснил «недостаточной коммуникацией» с гражданами.