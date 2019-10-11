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Путин усомнился в способности Зеленского развести войска в Донбассе

14:01 11.10.2019
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
Сюжет: Противостояние на Украине

Несмотря на то, что ЛНР и ДНР готовы к отводу сил в Донбассе, со стороны Киева никаких шагов не предпринимается. Обеспечить развод боевых подразделений президент Украины Владимир Зеленский не в состоянии, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании стран глав СНГ. Его процитировало РИА «Новости».

«Договорились о разводе сил, но никак президент действующий не может обеспечить развод боевых подразделений и техники. Ну не может», — сказал российский лидер.

По его словам, к линии разграничения «подъехали националистические военные формирования». Они займут позиции, если армия их покинет. Пока что ничего не происходит, хотя со стороны ополченцев уже «дважды или трижды» поступал сигнал о готовности.

«Ракету пускали белую, сигнал, с той стороны ничего, никакого ответа нет», — подчеркнул Владимир Путин.

На минувшей пресс-конференции Зеленский заметил, что в ноябре между Россией, Украиной, Германией и Францией состоятся переговоры в «нормандском формате».

Политик также напомнил, что «формула Штайнмайера» начнет действовать после того, как закон об особом статусе Донбасса вступит в силу. Причем об автономии для ДНР и ЛНР в нем речи не идет. Протесты против документа он объяснил «недостаточной коммуникацией» с гражданами.

Темы: Владимир Зеленский, Украина, Владимир Путин, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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11.10.2019, 19:49
Гость: Татьяна Алексеевна

Разговор про Украину. Про ДОБРОБАТЫ, про тех, кто повинен в Небесной Сотни, смерти О. БУЗИНЫ, Одессе 2 мая, уничтожении Боинга, ну и про обстрелы Донбасса со всеми последствиями. Про Миротворец, где сотни и даже тысячи людей включены для репрессий. Хватит?
11.10.2019, 18:41
Гость: дан

ВВП знает что говорит -без его согласия и приказа ни один отпускник или шахтер-машинист-тракторист не сдвинется с места и не прекратит стрелять А вот когда этот приказ последует знает только сам богоподобный Поэтому ни Зеленский ни кто либо другой ничего сделать не смогут
11.10.2019, 18:39
Гость: татьяне

ты уж напиши кто это-они А то возникают не желательные ассоциации и не нужные вопросы Ведь и в России есть многие кто заслуживает подобной участи
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