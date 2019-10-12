]]> ]]>
Главная В мире Новости

Россия не поддержала заявление СБ ООН по операции Турции в Сирии

21:01 12.10.2019
Фото с сайта mfa.gov.ua
Сюжет: Сирийский кризис

Россия выступила против американского заявления в Совбезе ООН по ситуации вокруг турецкой военной операции в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

Сегодня на заседании рассматривался американский вариант, в котором Вашингтон, как и европейские партнеры, выразил обеспокоенность турецкой операцией в Сирии. Члены Совбеза призывают Анкару прекратить военные действия в соседнем государстве. В заявлении также содержался призыв подключить дипломатические каналы для решения вопросов безопасности, беспокоящих турецкую сторону.

В документе действия Турции были охарактеризованы как вторжение.

Россия не одобрила проект заявления, поскольку он не соответствует позиции Москвы.

В комментарии МИД, опубликованном накануне, говорилось, что российская сторона серьезно обеспокоена ситуацией на севере Сирии. Дипломаты отмечали, что Россия не ставит под сомнение "объективную необходимость борьбы с террористами и обеспечения безопасности Турции, как, собственно говоря, всех стран региона, от их атак и нападений".

В то же время в ведомстве подчеркнули, что "мир и стабильность на этой части суверенной сирийской земли могут быть обеспечены лишь через результативный и взаимоуважительный диалог между правительством и курдами, являющимися неотъемлемой составляющей сирийского общества".

Темы: Россия, Организация объединенных наций (ООН), Сирийский кризис
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
12.10.2019, 23:30
Гость: Ейбогус

Привет, Се!
12.10.2019, 23:17
Гость: ser

понятное дело, сша долго вооружали курдов, якобы помогая в борьбе с ИГИЛ, которую тоже вооружали
Турция всегда была против этого, но Эрдогана никто не слушал и даже хотели разбомбить. Сейчас же он заручившись дружбой с РФ и прикрыв свою задницу с400 решил закрыть вопрос с курдами, которые создали на севере Сирии своё квазигосударство. Это грозит распаду Сиирии, но Асад не в состоянии их разоружить.
Ща турки курдов малёхо постреляют и они будут слушаться Асада как миленькие) Турции хорошо, Асаду хорошо, Путину хорошо.
12.10.2019, 23:09
Гость: ser

привет Зе ))
Все комментарии (5)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.