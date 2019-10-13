Жертвами мощного тайфуна в Японии стали 33 человека

16:29

Самый мощный за последние 60 лет тайфун Хагибис унес жизни 33 человек, 20 числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Kyodo.

Стихия атаковала берега Японии 11 октября. 12 октября непогода достигла Хонсю и Токио. Местные власти накануне объявили максимальный уровень угрозы в 12 префектурах центральной части страны, более 20 миллионам жителей острова Хонсю была рекомендована эвакуация. Сейчас это предупреждение снято.

В воскресенье правительство Японии активизировало работу по спасению выживших. В пострадавшие районы направлено около 27 тысяч военнослужащих Сил самообороны Японии. Спасатели на лодках и вертолетах эвакуируют людей из затопленных домов.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил соболезнования семьям погибших и попросил всех сохранять бдительность в отношении оползней и затопления рек.

Фото: Kyodo