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Жертвами мощного тайфуна в Японии стали 33 человека

16:29 13.10.2019

Самый мощный за последние 60 лет тайфун Хагибис унес жизни 33 человек, 20 числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Kyodo.

Стихия атаковала берега Японии 11 октября. 12 октября непогода достигла Хонсю и Токио. Местные власти накануне объявили максимальный уровень угрозы в 12 префектурах центральной части страны, более 20 миллионам жителей острова Хонсю была рекомендована эвакуация. Сейчас это предупреждение снято. 

В воскресенье правительство Японии активизировало работу по спасению выживших. В пострадавшие районы направлено около 27 тысяч военнослужащих Сил самообороны Японии. Спасатели на лодках и вертолетах эвакуируют людей из затопленных домов. 

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил соболезнования семьям погибших и попросил всех сохранять бдительность в отношении оползней и затопления рек.

Фото: Kyodo

Темы: Япония, Природные явления и катаклизмы
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Комментарии читателей
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13.10.2019, 22:37
Гость: Понятно, что планете мы, человеки, надоели...

Мы подобны вшам/клопам в нашей повседневной жизни...
Как мы боремся с вшами/клопами?
Используем, например, хлорофос...
*
Земля борется с человеками своими, доступными ей способами - ураганами, наводнениями, число которых постепенно нарастает...
Почему Земля хочет избавиться от биомассы под названием "Хомо Сапиенс"?
Потому, что люди стали сдирать кожу с тела Земли...
Ради чего человеки снимают скальп с планеты Земля?
Ради цветных бумажных фантиков... :((
А это ложные цели, которые ведут к новой эпохе вымирания динозавров и, как следствие, самоуничтожению самого человечества...
Пора остановиться в уничтожении окружающей нас биологического мира планеты...
13.10.2019, 17:10
Гость: Водила

Из за урагана даже квалификацию формулы 1 на трассе Сузуки перенесли на утро воскресенья а затем срезу гонка началась и все трибуны заново пришлось разбирать и собирать в авральном режиме чтобы большие бабки не потерять, какие там 33 погибших.
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