Жертвами мощного тайфуна в Японии стали 33 человека
Самый мощный за последние 60 лет тайфун Хагибис унес жизни 33 человек, 20 числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Kyodo.
Стихия атаковала берега Японии 11 октября. 12 октября непогода достигла Хонсю и Токио. Местные власти накануне объявили максимальный уровень угрозы в 12 префектурах центральной части страны, более 20 миллионам жителей острова Хонсю была рекомендована эвакуация. Сейчас это предупреждение снято.
В воскресенье правительство Японии активизировало работу по спасению выживших. В пострадавшие районы направлено около 27 тысяч военнослужащих Сил самообороны Японии. Спасатели на лодках и вертолетах эвакуируют людей из затопленных домов.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил соболезнования семьям погибших и попросил всех сохранять бдительность в отношении оползней и затопления рек.
水戸 那珂川沿岸が広範囲浸水 国道123号線が完全水没https://t.co/Q4x6XpZFVJ#nhk_news #nhk_video pic.twitter.com/1QAmv1Dmcn
— NHKニュース (@nhk_news) 13 октября 2019 г.
国土交通省によりますと、台風19号による豪雨で、13日正午現在、国や12の都県が管理する河川のうち、９の河川で堤防が壊れる「決壊」が、77の河川で水が堤防を乗り越える「越水」などが発生し、氾濫が確認されました。https://t.co/YrjUMYmfr1#nhk_news #nhk_video pic.twitter.com/ZjjAsNIkzG
— NHKニュース (@nhk_news) 13 октября 2019 г.
Фото: Kyodo