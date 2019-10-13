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Реувен Ривлин попросил Путина помиловать осужденную в России израильтянку

16:46 13.10.2019
Реувен Ривлин. Фото с сайта ru.wikipedia.org
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Президент Израиля Реувен Ривлин направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой помиловать его соотечественницу Нааму Иссахар, которую в России в минувшую пятницу приговорили к 7,5 годам колонии за контрабанду наркотиков, пишет "Интерфакс".

"Наама совершила серьезную ошибку и призналась в преступлении, но в случае с молодой женщиной, которая ранее не была судима, вынесенный ей суровый приговор будет иметь крайне разрушительное воздействие на ее жизнь", - говорится в письме, копия которого размещена на странице Ривлина в твиттере.

"Из-за особенных и индивидуальных обстоятельств по делу Наамы Иссахар я взываю к Вашему милосердию и состраданию, призывая Вас лично вмешаться, чтобы даровать ей экстраординарное прощение", - отмечается в письме.

25-летняя Наама Иссахар в начале апреля летела из Дели в Тель-Авив. В транзитной зоне аэропорта Шереметьево в ее багаже нашли девять с половиной граммов гашиша.. Химкинским судом она была приговорена к 7,5 годам колонии за контрабанду наркотиков.

Копия письма Реувена Ривлина в twitter

Темы: Израиль, Судебная система в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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13.10.2019, 23:04
Гость: А почему из Дели в Тель-Авив

через Москву, нет прямых рейсов что ли?
13.10.2019, 22:13
Гость: Неправда

Русского тоже касается. Если он русский еврей, то всё в законе.
13.10.2019, 21:37
Гость: CAB

Сколько раз предупреждали иностранцев, не нужно через Россию летать...есть другие варианты, вези что хочешь хоть маму с калашом в багаже/ПИлот/.
Поскольку отношения Дели - Тель-Авив, по оптимистической шкале,- прохладные/холодные, поэтому 2 варианта имеют право в равной пропорции на сушествование.
1. Дели, зная о наличие наркотиков, пометила или оповестила перекладочный пункт - Москву.
2. если таможеная служба Москвы самостоятельно нашла, моя глубокая благодарность. Молодцы, спасибо!
Пусть вoзят своих мам хоть в галошах, но только мимо РФ/Москвы/...
7 лет иностранцу, здесь нет ошибок, это серьезно.
Увж россияне/форумчане, вы можете быть разделены межами/границами: вор-честный/благородный; Ленин/Сталин-руснационализм, Монархия; красное-белое; атеист-веруюший и т.д. , но не в коем разе быть едины/интернациональны в Aлкоголь - Hаркотики.
Еше раз благодарность ростаможне.
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