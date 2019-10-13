Реувен Ривлин попросил Путина помиловать осужденную в России израильтянку

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Президент Израиля Реувен Ривлин направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой помиловать его соотечественницу Нааму Иссахар, которую в России в минувшую пятницу приговорили к 7,5 годам колонии за контрабанду наркотиков, пишет "Интерфакс".

"Наама совершила серьезную ошибку и призналась в преступлении, но в случае с молодой женщиной, которая ранее не была судима, вынесенный ей суровый приговор будет иметь крайне разрушительное воздействие на ее жизнь", - говорится в письме, копия которого размещена на странице Ривлина в твиттере.

"Из-за особенных и индивидуальных обстоятельств по делу Наамы Иссахар я взываю к Вашему милосердию и состраданию, призывая Вас лично вмешаться, чтобы даровать ей экстраординарное прощение", - отмечается в письме.

25-летняя Наама Иссахар в начале апреля летела из Дели в Тель-Авив. В транзитной зоне аэропорта Шереметьево в ее багаже нашли девять с половиной граммов гашиша.. Химкинским судом она была приговорена к 7,5 годам колонии за контрабанду наркотиков.

Копия письма Реувена Ривлина в twitter