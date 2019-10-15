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Во Франции задержали бывшего замглавы Центра связи ФСИН

17:36 15.10.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Во Франции по запросу российских властей задержали бывшего замначальника центра связи ФСИН Павла Щетинина, который находится в международном розыске. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Павел Щетинин был объявлен в международный розыск. Отмечается, что теперь Генпрокуратура направит во Францию документы для экстрадиции Щетинина.

В России экс-иновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии Следственного комитета, Щетинин и другие обвиняемые в 2015 году помогли государственному предприятию «НТЦ „Атлас“» выиграть контракт на поставку 1,5 тысячи компьютеров во ФСИН на сумму более 160 миллионов рублей. Следствие считает, что обвиняемые нанесли ущерб российскому бюджету.

В октябре 2018 года по делу о злоупотреблениях в Центре связи ФСИН арестовали бывшего главу учреждения Игоря Шайкова и его заместителя Андрея Краснюкова.

Темы: Франция, Генпрокуратура РФ
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Комментарии читателей
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15.10.2019, 22:01
Гость: Расползаютца!!!!

Хватайте их пока они ещё тут!
15.10.2019, 21:12
Гость: Ну, так

конфискация жизни.
15.10.2019, 20:43
Гость: возможно

Выкачают всё что знал про службу, элиту, кому давал от кого брал и отпустят как жертву режима.
Все комментарии (7)
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