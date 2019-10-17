Не менее 20 человек задержаны из-за причастности к беспорядкам в Каталонии

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Около 20 человек были задержаны полицией Испании в ходе акций протеста в ряде городов Каталонии в среду вечером и в ночь на четверг.

Так, в центре Барселоны в ночь на четверг продолжались беспорядки, которые начались после митинга. Там, по данным местных СМИ, собрались порядка 22 тысяч человек, радикалы соорудили баррикады, подожгли мусорные контейнеры, машины, мотоциклы. Произошли столкновения между участниками акции протеста и полицией, полицейских, стоящих в оцеплении, забрасывали банками, бутылками, камнями и другими предметами. В ответ стражи порядка применили дубинки и смогли оттеснить протестующих.

Митингующие требовали отставки советника внутренних дел женералитета Микеля Бука.

Столкновения с полицией также произошли в Жироне, Лериде, Таррагоне, Сальене и Сильсе. Всего в ходе акций протеста пострадали более 50 человек, более 30 из них - в Барселоне.

"Не менее двух десятков человек задержаны на всей территории (Каталонии) в течение сегодняшнего дня в связи с их вероятной причастностью к насильственным действиям во время манифестаций", - сообщила каталонская полиция в своем твиттере.

Спикер каталонского парламента Роже Торрен осудил беспорядки. Бывший глава каталонского женералитета Карлес Пучдемон также раскритиковал действия радикалов.

Массовые акции протеста начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры двенадцати каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу.