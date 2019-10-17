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Эрдоган выбросил письмо Трампа с призывом «не быть дураком»

17:13 17.10.2019
Фото с сайта wikimedia.org
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9 октября, в день начала турецкой военной операции в Сирии, президент США Дональд Трамп направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану письмо с призывом не начинать эту операцию и вступить в переговоры с курдами, которые были готовы пойти на серьезные уступки. 

"Вы будете выглядеть дьяволом, если хорошие вещи не произойдут,— цитирует письмо Трампа "Коммерсант".— Не будь крутым парнем. Не будь дураком!" 

"Давай заключим выгодную сделку! Ты не хочешь нести ответственность за истребление тысяч людей. А я не хочу нести ответственность за разрушение экономики Турции - а ведь мне придется это сделать", - говорится в письме.

Первой письмо опубликовала сотрудница Fox News Триш Риган. В его подлинности сначала сомневались, но в Белом доме ее подтвердили. 

Турецкие официальные лица рассказали СМИ, что реакция  на письмо в Трции была негативной."Мы просто выбросили его в мусорку,— сказал один из них.— Наш президент дал лучший ответ, начал операцию в тот же день в 16:00".

В Кремле назвали тон письма "крайне необычным". "Вы не часто сталкиваетесь с таким языком в переписке между главами государств. Это весьма необычное письмо",— заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Темы: Дональд Трамп, США, Турция, Международные отношения
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Комментарии читателей
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17.10.2019, 20:59
Гость: Вывод: Эрдоган решил "быть дураком".

не все стараются лизнуть в заднее место трампа как делаешь это ты
17.10.2019, 20:09
Гость: Эпистолярный жанр,

как это старомодно.
17.10.2019, 19:37
Гость: blog2038,.

"Эрдоган выбросил письмо Трампа с призывом «не быть дураком»"
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Вывод: Эрдоган решил "быть дураком".
Все комментарии (8)
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