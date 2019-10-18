Сенаторы США подготовили законопроект о санкциях против России и Турции

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Два высокопоставленных сенатора комитета по международным отношениям Джим Риш и Роберт Менендес заявили в четверг о создании законопроекта, предусматривающего введение новых санкций против России, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление представителей комитета.

Причиной оных называются "вредоносные действия" РФ в Сирии, в частности, из-за поддержки Москвой президента Сирии Башара Асада.

Кроме того, они разработали законопроект о санкциях в отношении Турции из-за ее военного вторжения на север Сирии. Документ содержит ограничения на продажу оружия Турции и введение санкций в отношении турецких чиновников, а также тех, кто поставляет оружие турецким военным в Сирии.

Кроме того, сенаторы поднимают вопрос о членстве Турции в НАТО.

Как уточнили американские политики, целью законопроектов является противостояние "нестабильности, которую сеют на Ближнем Востоке".

В четверг вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров в Анкаре заявил, что США и Турция смогли договориться о временном прекращении огня на севере Сирии, чтобы позволить курдским "Отрядам народной самообороны" отвести свои силы.

Турция 9 октября начала операцию "Источник мира" на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований. Эта операция вызвала критику многих стран, в том числе США.

Из-за этого Вашингтон ввел санкции против двух турецких министерств и трех министров. Также президент США Дональд Трамп принял решение повысить тарифы на сталь для Турции до 50%.