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Трамп назвал Хиллари Клинтон сумасшедшей

10:42 20.10.2019
Фото с сайта donaldjtrump.com
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Президент США Дональд Трамп сказал, что экс-госсекретарь Хиллари Клинтон сошла с ума, за ее высказывания в адрес американских политиков и отметил, что ему "нравятся русские люди, как и все люди".

"Она  называет конгрессвумен Тулси Габбард "фавориткой России", а Джилл Стайн - "российским агентом". Вы, может, слышали, меня тоже называли большим любителем России. Вообще-то мне нравятся россияне. Мне все люди нравятся! Хиллари сошла с ума", - приводит "Интерфакс" его запись в твиттере.

Габбард является членом палаты представителей Конгресса США от Демократической партии. В ответ на обвинения она называла Клинтон "олицетворением коррупции". Стайн была кандидатом на пост президента США от Партии зеленых в 2012 и 2016 годах.

Темы: Дональд Трамп, США
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Комментарии читателей
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20.10.2019, 20:57
Гость: сухову

Ну хотя бы эта кукла живая Даже ноги переставляет А лидер другой страны вообще с женщинами не общается и это наводит на определенные мысли
20.10.2019, 16:37
Гость: Поручик

Трамп не уточнил что ему в России особенно нравятся русские девушки, которые участвовали в его шоу мисс вселенная, поэтому он нормальный мужик.
20.10.2019, 16:31
Гость: Питон

То, что Хилари сумасшедшая было ясно еще на заре её юности, когда она с красной кнопкой стоп в дамской сумке ещё к Лаврову приезжала, а он её нажимал и радовался, вместо того чтобы сказать что она не нормальная, а сейчас наблюдается явное обострение давно запущенной болезни, президенту штатов нужно было позвонить 911 и вызвать к ней на ранчо скорую чтобы увезли в психушку.
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