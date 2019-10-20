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Американцы разбомбили свою авиабазу в Сирии

21:37 20.10.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Американские военнослужащие полностью разрушили базу ВВС Аль-Кулаиб в северной Сирии, не дожидаясь подхода туда сирийской правительственной армии. На базе, которая ранее использовалась для приема и отправки самолетов и вертолетов международной коалиции, уничтожена в том числе взлетно-посадочная полоса, пишет РБК со ссылкой на агентство SANA.

SANA также указывает, что американцы спешно эвакуируют и оставшиеся базы в провинции Хасака. В частности, речь идет о военном городке, который находился возле дамбы на реке Евфрат.

В минувшую среду американцы впервые использовали авиацию для ликвидации базы в районе бывшего цементного завода французской компании Lafarge в провинции Ракка. Ракетными ударами c F-15 уничтожались брошенные там техника и боеприпасы. Как рассказал журналистам бывший спецпредставитель президента США при антитеррористической коалиции Бретт Макгерк, это была операция по принципу «разбить стекло в случае чрезвычайной ситуации». «Такой сценарий применяется в случае крайне неблагоприятного сценария», — сказал он.

Американские базы в Сирии появились, поскольку США активно помогали курдам во время боев с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация). Спешно эвакуировать их пришлось после того, как с севера на курдов начала наступать турецкая армия под предлогом создания 30-километровой зоны безопасности, а с запада — по соглашению, заключенному курдами с Дамаском при посредничестве России, — правительственная армия Башара Асада. В результате американцам сначала пришлось покинуть города Манбидж и Кобани, а затем полностью уйти из провинций Алеппо и Ракка.

Планируется, что эвакуированные из Сирии 700 американских военнослужащих в дальнейшем будут дислоцироваться в Ираке.

Темы: Сирия, США
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Комментарии читателей
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21.10.2019, 01:41
Гость: Да уж

А вот СССР всё чинно-благородно передал американцам. Коммунисты.
20.10.2019, 22:33
Гость: ser

точно также фашисты уходили с оккупированных территорий
- совпадение? не думаю!
20.10.2019, 22:25
Гость: Не только

наши бомбят Воронеж.
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