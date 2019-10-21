США планируют оставить своих бойцов в Сирии, чтобы поддерживать курдов-террористов

19:34

Президент Дональд Трамп объявил о выводе войск ВС США из Сирии, однако мировая общественность не верит в искренность данных намерений

Издание The New York Times заявило, что располагает достоверными сведениями о том, что войска Соединенных Штатов останутся в регионе для поддержки курдских террористов. Речь идет об «ограниченном контингенте» бойцов спецподразделений, которых планируют оставить для решения внутренних задач в стране.

Разумеется, американские солдаты в регионе могут существенно помешать Турецким войскам в создании буферной зоны, которую Анкара запланировала в ходе операции «Источник мира». Всеобщая эвакуация американских солдат и техники имеет место быть, однако около 200 солдат останутся на территории, захваченной террористами.

Минувшей ночью через пограничный переход «Семалка» выдвинулась большая колонна американской техники. Военные отправились в сторону Иракского Курдистана. За собой они оставляют разрушенные военные базы, которые самолично уничтожают за своей спиной. Последний удар ВВС США пришелся на базу — «Аль-Кулейб». Таким образом, американские военные уничтожают ценные вещи и секретную документацию.

Источник в Белом доме сообщил, что около 200 человек останутся в Сирии под предлогом борьбы с ИГ. На самом деле, под контролем созданных США «Демократических сил Сирии» остался только один ключевой регион: нефтяные месторождения в Заевфратье. Именно их планируют защищать спецподразделения Соединенных Штатов.

Военный эксперт Борис Рожин подчеркнул, что окончательное решение об оставлении своих войск в Пентагоне пока не приняли. Однако в Вашингтоне не хотят терять позиции, заработанные в регионе за последнее время.

«Понятное дело, что никаких законных оснований для нахождения там у американцев нет — но они могут вновь использовать необходимость борьбы с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) или необходимость бороться с иранским влиянием», — подчеркнул эксперт.

С ним согласился член Совфеда Игорь Морозов. Он также отметил, что американские военные могут остаться в Сирии ради сохранения контакта с террористами и боевиками. «Это, вероятно, будет какой-то мостик для Трампа для поддержания дальнейших контактов с курдскими террористами», — сказал сенатор. Для SDF это последняя возможность пользоваться связями и поддержкой США. «Они поняли, что это полное фиаско, и американцам нельзя верить, но при этом им нужна связь с большим миром», - заметил Морозов.

Важно отметить, что под знамена курдских боевиков, поддержанных США, вступили многие перебежчики и террористы из запрещенной в РФ ИГИЛ. Поэтому формальные заявления Штатов о борьбе с терроризмом выглядят нелепо. На самом деле Вашингтон просто хочет помешать Эрдогану расправиться с террористами.