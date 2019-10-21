Внуку Назарбаева дали год условно: вынесет ли казахстанская элита урок из этой ситуации

Активная ориентация казахстанской элиты на Запад имеет «подводные камни»

18 октября стало известно, что внуку Нурсултана Назарбаева Айсултану (сын Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева) дали 1 год условно за нападение на полицейского в Лондоне.

Фото со страницы Aisultan Nazarbayev в Facebook

О данной истории впервые стало известно 4 июля 2019 года, когда британские СМИ сообщили о возбуждении дела в отношении А. Назарбаева по факту причинения телесных повреждений сотруднику полиции. Понятное дело, что публичная раскрутка данного месседжа имела определенный смысл и была ориентирована на конкретную аудиторию.

В этой связи встает 2 вопроса: почему об этой истории так громко заговорили почти сразу после президентских выборов в Казахстане, хотя сам факт «преступления» был совершен еще 5 июня? Какое продолжение она может иметь?

Отвечая на первый вопрос, сразу нужно отметить, Айсултан Назарбаев – не единственный отпрыск семьи Назарбаева и его ближайшего окружения, получивший образование за рубежом и осевший там. Так, если проанализировать, где получали и получают образование дети современного казахстанского истеблишмента, то складывается следующая картина:

- сын Дариги Назарбаевой (старшая дочь Елбасы) и Рахата Алиева Нурали Алиев учился в США в Pepperdine University и в Австрии в International University, а также в Международной школе Бизнеса Imadec University;

- сын Динары Назарбаевой (средняя дочь Елбасы) и Тимура Кулибаева Алтай Кулибаев получил образование в Cass Business School при City University в Лондоне. Постоянно проживает за рубежом;

- дочь Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева Венера Назарбаева учится в Дубайском университете в ОАЭ;

супруг Алии Назарбаевой (младшая дочь Елбасы) Димаш Досанов окончил магистратуру Джорджтаунского университета (г. Вашингтон, США);

- сын одного из крупнейших казахстанских бизнесменов и близкого к Н. Назарбаеву человека Булата Утемуратова Алидар Утемуратов получил образование в Лондонской школе Экономики и Университете города Лафборо, а также учился в Пекинском Университете языка и культуры.

Сам Айсултан Назарбаев, как и его отец Рахат Алиев, свой карьерный путь начал делать по линии силовых структур. Однако в отличие от других представителей силовых структур РК, образование он получил на Западе - в Британской Королевской военной академии сухопутных войск «Сандхерст». В то время как большинство казахстанских силовиков проходили обучение или на родине, или в России, как, например, племянник Елбасы Самат Абиш, который в 2002 г. окончил Академию Службы внешней разведки РФ.

Примеров можно привести еще множество, однако все они показывают ключевую тенденцию последних 20-25 лет – ориентация казахстанской молодежи на Запад, получение образования там.

А вот дальше пути многих расходятся – кто-то едет на родину, как Нурали Алиев, пытаясь привнести в местные институты власти и образования западные альтернативы. К примеру, старший внук Н. Назарбаева в рамках своего благотворительного фонда Zhanartu в 2019 г. на базе Казахстанского института менеджмента открыл программу «Бакалавр информационных систем в бизнесе им. Нурали Алиева», где преподает в большинстве своем только иностранная профессура.

А кто-то остается за рубежом. Вот для них-то жизнь и складывается непросто. Особенно, если это дети и внуки экс-президента, а по факту ключевой фигуры в стране. Они выступают в роли «разменной монеты», т.е. на какие-то их проступки готовы закрыть глаза взамен на определенные «бонусы», а иногда, напротив, «раскручивают» дело.

Учитывая, что в Англии осела не одна дюжина представителей золотой молодежи, среди которой дети шейхов, арабских магнатов, американских мультимиллиардеров, российских бизнесменов и т.д., то ситуации с их кутежом не редкость для туманного Альбиона. Только вот слышим мы об этом не так часто, потому что шумиха вокруг них никому по большому счету не нужна. Или в некоторых случаях нужна?

Почему же дело с не самым серьезным проступком А. Назарбаева получило такую широкую огласку, да еще и спустя время?

Во-первых, после официального избрания К.-Ж. Токаева президентом РК ключевым вопросом для всех зарубежных партнеров Казахстана стал внешнеполитический курс страны – будет ли он преемственен или же стоит ждать определенных изменений? Учитывая, что на внешней арене с основными партнерами – Россией и КНР – Н. Назарбаев продолжает работать сам, преемственность курса в ближайшей перспективе вопросов не вызывает.

Однако подобная расстановка сил в Центральной Азии не на руку Западу, пытающемуся укрепиться в регионе. К примеру, в апреле 2019 г. для «пролонгации» действующих договоренностей в Казахстан с визитом прилетел министр Великобритании по делам Европы и Америки сэр Алан Данкан, который встретился не с Токаевым, а с премьер-министром РК А. Маминым, главой МИДа Б. Атамкуловым, председателем мажилиса Н. Нигматулиным и председателем сената Даригой Назарбаевой – командой Н. Назарбаева.

Во-вторых, раз Н. Назарбаев внешней политикой занимается сам, то и «рычаги давления» искать нужно на него. Дело с А. Назарбаевым направлено прежде всего против самого Елбасы, это служит своего рода сигналом ему и близкому к нему истеблишменту, что с мнением западных партнеров нужно считаться, в противном случае, слабые места есть у всех.

В-третьих, у действующего главы государства К.-Ж. Токаева тоже есть сын Тимур Токаев, который связан с нефтегазовым бизнесом (он является соучредителем нефтяной компании «Аби Петролеум Кэпитал» - разведка и добыча углеводородов на месторождении «Грядовое» в Атырауской области). История с А. Назарбаевым – это определенное «предупреждение» и ему в том числе.

Таким образом, борьба за Центральную Азию, которая имело место и в XIX веке и в начале XX, а также в конце XX века после распада Союза, продолжается и по сей день. Активная ориентация казахстанской элиты на Запад имеет «подводные камни» - западные партнеры требуют как минимум поддержания текущих «правил игры», а в перспективе и их переигрывание в свою пользу.

Если раньше Н. Назарбаеву удавалось поддерживать «баланс сил» и выстраивать многовекторную политику, то сейчас, в условиях «переходного», транзитного периода, делать это становится сложнее. «Хрупкость» существующего баланса сил в РК очевидна всем, так как держится он на одном человеке - Н. Назарбаеве, чей статус поддерживается как на формальном, так и на неформальном уровнях власти.

Однако подобный «переходный» период не вечен, рано или поздно Казахстан перейдет к реальному транзиту власти. Ситуация с А. Назарбаевым – это сигнал как сегодняшнему истеблишменту Казахстана, так и тем, кто окажется у власти завтра. Их вовлеченность в западные структуры через детей, внуков, с одной стороны, служит платформой для диалога, а с другой - почвой для шантажа и манипуляций, т.е. дополнительным рычагом влияния.

К примеру, в приговоре А. Назарбаеву сказано, что в случае, если он во время испытательного срока нарушит закон, то его приговор из условного станет реальным. Все понимают, что данная сентенция весьма субъективна, ее продолжение будет зависеть от задач и интересов британской стороны. А о справедливости и независимости подобных политизированных дел на Западе можно и не говорить, примеры последних нескольких лет говорят сами за себя.

Исходя из всего вышесказанного, вытекает последний вопрос: а осознает ли казахстанский истеблишмент опасность сложившейся ситуации и делает ли хоть какие-то выводы?

Опасность чрезмерной ориентации на западное образование, ценности и мировоззрение осознается представителями казахстанской власти. Так, еще Н. Назарбаев с 2010 г. последовательно пытается сократить отток талантливой молодежи на Запад, создав несколько платформ для обучения на территории РК и последующего рекрутинга в кадровый резерв управленческой элиты, среди них Назарбаев-университет и Назарбаев интеллектуальные школы.

Однако талантливая молодежь продолжает уезжать по стипендиальной программе «Болашак» учиться в США или Великобританию. А дети элиты как учились за рубежом, так и учатся, да и возвращаться, судя по всему,собираются далеко не все из них. Так что известная народная мудрость «где родился, там и пригодился», видимо, не про них.

Автор: Дарья Осинина, политолог, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации