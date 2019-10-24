С Турции сняли американские санкции из-за вторжения в Сирию

08:53

Президент США Дональд Трамп объявил о снятии санкций, наложенных на Турцию из-за ее военной операции в Сирии. Телеобращение президента транслировал Белый дом.

«Санкции будут сняты, если не произойдет что-то, что нам не понравится», — отметил Трамп.

Дональд Трамп добавил, что призывает другие страны поддержать Анкару и помочь ей удержать контроль над границей с Сирией. Он также назвал заслугой США прекращение турецкой военной операции в Сирии. «Этого добились мы, Соединенные Штаты, а не кто-то еще, никакая другая страна», — сказал Трамп.

9 октября Турция начала в Сирии военную операцию против курдов, которые считались союзниками США. Дональд Трамп сначала отказал в поддержке курдам, но потом осудил агрессию Турции. 14 октября США ввели санкции против двух турецких министерств и трех министров.

Во вторник, 22 октября, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании между двумя станами, который включает в себя 10 пунктов. В одном из них сказано, что с 12:00 23 октября на сирийскую территорию границы между Сирией и Турцией за пределами зоны военной операции «Источник мира» войдут подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.