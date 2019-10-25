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«Нафтогаз» заявил об аресте акций компании, строящей «Турецкий поток»

17:51 25.10.2019
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23 октября 2019 года окружной суд Амстердама арестовал все акции компании South Stream Transport B.V. («Южный поток»).

Об этом в своем аккаунте в соцсети Facebook сообщил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Это было сделано в связи с рассмотрением дела о мошеннических действиях «Газпрома» при передаче этих акций компании «Трансгаз Краснодар» (Transgaz Krasnodar LLC) за один день до того, как судебные исполнители начали замораживать активы «Газпрома» в Нидерландах по иску «Нафтогаза», - написал он.

Напомним, компания South Stream Transport B.V. отвечает за строительство и управление «Турецким потоком». Офис компании находится в Амстердаме. Изначально она создавалась для строительства морского газопровода «Южный поток».

Темы: Отношения России и Украины, Газпром
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Комментарии читателей
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25.10.2019, 21:42
Гость: Русский

...но самое интересное в другом. Наш Трампушка выкрутил руки еесовцам и заставил их строить приемные терминалы для сжиженного газа.
Как вы думаете, на какой СПГ президент США рассчитывал? На свой, америкосовский?. А вот и нет. Трамп -бизнесмен, он хорошо считает. Зачем гнать газ из США ( нем более его все меньше и дороже), когда есть РУССКИЙ СПГ, под боком. Достаточно просто...договориться с Путиным,мол, "я додавливаю покупателя-ЕС по цене, ты мне продаешь свой газ за +25% к трубному, ну а я как "американский газ" впариваю эуропейцам за +35%. И ничего не делая -кладет в карман 10 процентов прибыли. Класс! Россия и США в порядке. ЕС - плачет,злится, но платит. Но злые эуропейцы , в ответ мочат хохлов, датчан и судей -вредителей...))))
25.10.2019, 21:27
Гость: Ты уверен?

Что на Украинско-Китайской границе всё будет спокойно?
25.10.2019, 21:15
Гость: Русский

...твое желание "прогарантировать" разбивается о железобетонную логику и ИНФО.
Одно из условий Газпрома по транзиту газа через украину - добровольный отказ Нафтогаза от всех судебных решений.А у хохлов единственная МЯЧТА - получить деньги БЕЗ работы. Они удавятся- но не откажутся. Халява!
Тут наши попали в яблочко. Газпром же не ОТКАЗЫВАЛСЯ, но хохляндия - не исполнила. Для ЕС понятна причина отсутствие газа- жадность украшки.
Вот где "собака зарыта"..))))
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