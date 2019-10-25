«Нафтогаз» заявил об аресте акций компании, строящей «Турецкий поток»

17:51

23 октября 2019 года окружной суд Амстердама арестовал все акции компании South Stream Transport B.V. («Южный поток»).

Об этом в своем аккаунте в соцсети Facebook сообщил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Это было сделано в связи с рассмотрением дела о мошеннических действиях «Газпрома» при передаче этих акций компании «Трансгаз Краснодар» (Transgaz Krasnodar LLC) за один день до того, как судебные исполнители начали замораживать активы «Газпрома» в Нидерландах по иску «Нафтогаза», - написал он.

Напомним, компания South Stream Transport B.V. отвечает за строительство и управление «Турецким потоком». Офис компании находится в Амстердаме. Изначально она создавалась для строительства морского газопровода «Южный поток».