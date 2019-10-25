В Сирию прибыли около 300 российских военных полицейских

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Порядка 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что они помогут отвести курдские отряды от границы с Турцией. Ранее в военном ведомстве сообщили, что в свете новых задач в Сирию перебросят еще 276 российских военных полицейских и 33 единицы техники. Как уточнили в Минобороны, в Сирию, в частности, было направлено подразделение из Чечни, полицейские вылетели рейсом с аэродрома в Северной Осетии.

Полицейские займутся обеспечением безопасности населения и поддержанием правопорядка, а также патрулированием и оказанием содействия по "выводу подразделений курдских отрядов самообороны (КОС) и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы".

"В Сирию прибыли наиболее подготовленные военнослужащие, имеющие опыт подобных операций, прошедшие обучение в Центре военной полиции, расположенном во Владикавказе", - подчеркнули в Минобороны.

Для военных полицейских на авиабазу Хмеймим в Сирии доставляют более 20 бронеавтомобилей "Тигр" и "Тайфун-У".

В минувший вторник, 22 октября, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. В нем, в частности, говорится, что с полудня четверга на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.

После отвода курдских формирований начнется совместное патрулирование этой территории российских и турецких военных в пределах десяти километров от турецко-сирийской границы, за исключением города Камышлы на северо-востоке Арабской республики.