]]> ]]>
Главная В мире Новости

В Сирию прибыли около 300 российских военных полицейских

06:45 25.10.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Сирийский кризис

Порядка 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что они помогут отвести курдские отряды от границы с Турцией. Ранее в военном ведомстве сообщили, что в свете новых задач в Сирию перебросят еще 276 российских военных полицейских и 33 единицы техники. Как уточнили в Минобороны, в Сирию, в частности, было направлено подразделение из Чечни, полицейские вылетели рейсом с аэродрома в Северной Осетии.

Полицейские займутся обеспечением безопасности населения и поддержанием правопорядка, а также патрулированием и оказанием содействия по "выводу подразделений курдских отрядов самообороны (КОС) и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы".

"В Сирию прибыли наиболее подготовленные военнослужащие, имеющие опыт подобных операций, прошедшие обучение в Центре военной полиции, расположенном во Владикавказе", - подчеркнули в Минобороны.

Для военных полицейских на авиабазу Хмеймим в Сирии доставляют более 20 бронеавтомобилей "Тигр" и "Тайфун-У".

В минувший вторник, 22 октября, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. В нем, в частности, говорится, что с полудня четверга на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.

После отвода курдских формирований начнется совместное патрулирование этой территории российских и турецких военных в пределах десяти километров от турецко-сирийской границы, за исключением города Камышлы на северо-востоке Арабской республики.

Темы: Россия, Турция, Сирийский кризис
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.