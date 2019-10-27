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СМИ сообщили о ликвидации лидера террористов Абу Бакра аль-Багдади

11:28 27.10.2019

Лидер террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади убит в Сирии в ходе спецоперации американских военных, сообщает Fox News со ссылкой на военный источник и высокопоставленного представителя администрации США.

Абу Бакр аль-Багдади. Стоп-кадр видео

По словам военного источника телеканала, "ценный объект из ИГ" был ликвидирован военными силами во главе с США в сирийской провинции Идлиб. Предположительно, речь идет об аль-Багдади.

Впоследствии слова военного источника подтвердил высокопоставленный представитель администрации США.

О ликвидации лидера запрещенного в России ИГ также сообщили Newsweek со ссылкой на представителя Сухопутных войск США и CNN - тоже со ссылкой на источники.

Кроме того, президент США Дональд Трамп сообщил в своем твиттере, что произошло "нечто очень важное", не уточнив, что он он имел в виду, пишет "Интерфакс". Белый дом в свою очередь анонсировал "важное объявление" американского лидера, но также не пояснил, о чем идет речь. Объявление будет сделано в воскресенье в 9:00 по восточному времени США (16:00 мск).

Темы: Борьба с терроризмом в мире
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Комментарии читателей
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27.10.2019, 15:05
Гость: РПГ-7

Мавр сделал дело. Мавр может и должен уйти (так же как "бенладен").Он слишком много знал...ЦРУ и кое-кто из правящих элит США теперь могут спать спокойно.Концы в воду. Кто сейчас докажет причастность США к созданию и продвижению ИГИЛ (будь проклята и, как положено, запрещена в России!).Похоже пиндосы осознали окончательно, что их геополитическая игра в Сирии потерпела поражение.Они зачищают концы и уходят в сторону. Впрочем, Сатана ни когда не сдаётся. Возможно, они просто собираются переформатировать собственную игру.Мировой шулер готовит "колоду" к "перераздаче". Так что успокаиваться не стоит.Мир сможет вздохнуть облегчённо лишь после того как информационные агентства сообщат, что следом за "бенладеном", "альбагдади" и прочей сволочью последуют в массовом прядке кровавые клинтоны, абамы и др. многочисленные заокеанские злодеи и просто негодяи. Подождём.
27.10.2019, 14:47
Гость: Игил

сильна тем, что ей командуют не македонские и наполеоны. Завтра же найдутся с десяток таких же.
27.10.2019, 14:23
Гость: Alex202

100%!
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