]]> ]]>
Главная В мире Новости

Наталья Поклонская сравнила Запад с Россией 90-х годов

20:36 27.10.2019
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

Западные страны в своей неспособности самостоятельно определять внешнюю политику напоминают Россию в 90-е годы, заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская.

"Россия переживала нечто подобное в 90-е годы, когда все решения нужно было согласовывать с "советником": он лучше тебя знает, что и как нужно делать. Эта история закончилась печально. Современная цивилизация еще не знала случаев построения мира без консенсуса, без учета интересов всех игроков на международной арене", — цитирует Поклонскую РИА Новости.

По ее словам, сегодня есть наглядные проявления глобального кризиса.

"Италия хочет отменить санкции, но не может, Германия тоже. Австрия и другие страны испытывают сложности из-за санкций. В мире сложилась удивительная ситуация, когда США развязывают политические и экономические войны с собственными союзниками, а те, в свою очередь, боятся проводить суверенную политику. Куда подевался суверенитет, который мы помогли им вернуть в ходе Второй мировой войны?" — отметила Поклонская.

Депутат выразила надежду, что здравый смысл, подкрепленный смелостью, поможет суверенным западным государствам выбраться из клуба "#ВалиВсеНаРоссию".

Темы: Европа, Отношения России и стран Западной Европы
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.10.2019, 23:56
Гость: Ейбогус

Ты лучше на свою киевскую синагогу посмотри.
Все никак с Крымом не успокоишься,баклан за охотниками.
27.10.2019, 23:44
Гость: Ейбогус

Вильсон только наконец утвердил Фрс, 1913.
Продавать детище ротшилда он никак не мог. Нонсенс.
За этот свой фрс ротшилды всех президентов США и кокнули ,до Вильсона.
27.10.2019, 23:37
Гость: охотник за бакланами

Желчь, текет из глаз.
Не удивительно что от неё муж убежал.
На Скобееву похоже, лица у обеих как из отряда SS
Ой наплачется ещё русский народ,от тех кто сейчас воседает в Кремле, и таким как эта дамочка, с ненавистным лицом на фото.
Все комментарии (20)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.