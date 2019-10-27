Наталья Поклонская сравнила Запад с Россией 90-х годов

20:36

Западные страны в своей неспособности самостоятельно определять внешнюю политику напоминают Россию в 90-е годы, заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская.

"Россия переживала нечто подобное в 90-е годы, когда все решения нужно было согласовывать с "советником": он лучше тебя знает, что и как нужно делать. Эта история закончилась печально. Современная цивилизация еще не знала случаев построения мира без консенсуса, без учета интересов всех игроков на международной арене", — цитирует Поклонскую РИА Новости.

По ее словам, сегодня есть наглядные проявления глобального кризиса.

"Италия хочет отменить санкции, но не может, Германия тоже. Австрия и другие страны испытывают сложности из-за санкций. В мире сложилась удивительная ситуация, когда США развязывают политические и экономические войны с собственными союзниками, а те, в свою очередь, боятся проводить суверенную политику. Куда подевался суверенитет, который мы помогли им вернуть в ходе Второй мировой войны?" — отметила Поклонская.

Депутат выразила надежду, что здравый смысл, подкрепленный смелостью, поможет суверенным западным государствам выбраться из клуба "#ВалиВсеНаРоссию".