В Польше арестовали подозреваемого в шпионаже в пользу России

16:30

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши сообщили о поимке российского шпиона. Как сообщает «Радио Польши» со ссылкой на пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Станислава Жарына, следователи уже собрали доказательства работы задержанного на российскую разведку.

Имя подозреваемого — Петр С. Он является сотрудником Агентства военного имущества, входящего в структуру минобороны страны, сообщает Польское радио.

В ходе обысков в местах проживания и работы подозреваемого обнаружены незаконное оружие и боеприпасы, изъяты электронные носители информации и фальшивые документы личности.

По итогам обысков следствием собраны доказательства о сотрудничестве Петра С. с российской разведкой, заявили в Агентстве внутренней безопасности. На данный момент известно, что задержанного арестовали. Находиться за решеткой он пока будет на протяжении трех месяцев. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.