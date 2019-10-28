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В Польше арестовали подозреваемого в шпионаже в пользу России

16:30 28.10.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши сообщили о поимке российского шпиона. Как сообщает «Радио Польши» со ссылкой на пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Станислава Жарына, следователи уже собрали доказательства работы задержанного на российскую разведку.

Имя подозреваемого — Петр С. Он является сотрудником Агентства военного имущества, входящего в структуру минобороны страны, сообщает Польское радио.

В ходе обысков в местах проживания и работы подозреваемого обнаружены незаконное оружие и боеприпасы, изъяты электронные носители информации и фальшивые документы личности.

По итогам обысков следствием собраны доказательства о сотрудничестве Петра С. с российской разведкой, заявили в Агентстве внутренней безопасности. На данный момент известно, что задержанного арестовали. Находиться за решеткой он пока будет на протяжении трех месяцев. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Темы: Польша, Разведка и шпионаж в мире
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Комментарии читателей
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28.10.2019, 20:07
Гость: Альфа

Насколько мне известно наши шпиёны у себя на квартирах оружие, боеприпасы и прочую шпиёнскую хрень не держат. Наверняка пахнет тривиальной провокацией.
28.10.2019, 19:16
Гость: охотник за бакланами

Процесс пошёл, ЕС заполонили российские шпионы!
Болгария попросила отозвать российского дипломата, в отношении которого прокуратура ранее завела дело по обвинению в шпионаже.
28.10.2019, 17:06
Гость: У поляков русские,- это

все кто проживает на территории бывшего СССР. Наиболее вероятно, этот поляк, - связь с украинскими националистами, которые активно торгуют оружием. Польша - страна перевалка контрабандного оружия. Причем здесь русские?
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