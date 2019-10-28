]]> ]]>
Главная В мире Новости

Евросоюз согласился отсрочить «Брекзит» до 31 января

13:56 28.10.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

Выход Великобритании из ЕС снова готовы отложить — руководство объединения в очередной раз дало зеленый свет отсрочке Brexit. Дату согласны перенести на 31 января 2020 года. Об этом в своем твиттере написал председатель Европейского совета Дональд Туск.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял о намерении провести досрочные парламентские выборы в случае, если ЕС согласится на отсрочку «Брекзита». Это необходимо, чтобы провести через парламент проект сделки по выходу Великобритании из Евросоюза.

Для объявления новых выборов Джонсону необходимо большинство в две трети голосов. Без поддержки Лейбористской партии такого результата ему не добиться. Глава лейбористов Джереми Корбин дал ясно понять, что его партия не будет препятствовать проведению новых выборов, если возможность «Брекзита» без договора будет исключена.

17 октября Борис Джонсон и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер объявили о достижении соглашения по «Брекзиту». Однако Палата общин затем отвергла предложение Джонсона ратифицировать соглашение в ускоренном порядке, чтобы Великобритании вышла из ЕС к 31 октября.

Темы: Brexit, Великобритания
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.10.2019, 16:08
Гость: Дед

Может это второй Израиль? прощаются и не уходят
28.10.2019, 14:59
Гость: сторож Аполинарий

Катастроф . Как дальше жить?!
28.10.2019, 14:34
Гость: Европеец

Мне нравится этот балаган. Чем дольше этот балаган продолжается, тем сильнее ЕС. Чем сильнее ударит Брексит по Британии, тем лучше остальные страны поймут в чем выгода ЕС.
Но согласен - не обязательно здесь об этом писать, я и так читаю The Guardian.
Все комментарии (5)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.