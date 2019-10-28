Евросоюз согласился отсрочить «Брекзит» до 31 января

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Выход Великобритании из ЕС снова готовы отложить — руководство объединения в очередной раз дало зеленый свет отсрочке Brexit. Дату согласны перенести на 31 января 2020 года. Об этом в своем твиттере написал председатель Европейского совета Дональд Туск.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял о намерении провести досрочные парламентские выборы в случае, если ЕС согласится на отсрочку «Брекзита». Это необходимо, чтобы провести через парламент проект сделки по выходу Великобритании из Евросоюза.

Для объявления новых выборов Джонсону необходимо большинство в две трети голосов. Без поддержки Лейбористской партии такого результата ему не добиться. Глава лейбористов Джереми Корбин дал ясно понять, что его партия не будет препятствовать проведению новых выборов, если возможность «Брекзита» без договора будет исключена.

17 октября Борис Джонсон и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер объявили о достижении соглашения по «Брекзиту». Однако Палата общин затем отвергла предложение Джонсона ратифицировать соглашение в ускоренном порядке, чтобы Великобритании вышла из ЕС к 31 октября.